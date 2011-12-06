حسین بکایی نویسنده در گفتگو با مهر گفت:‌ «مسابقه دات کام» نام رمان جدیدم است که برای گروه سنی نوجوان نوشته‌ام و به تازگی توسط نشر چشمه مجوز چاپ گرفته است که در حال حاضر مراحل آماده‌سازی را طی می‌کند.

وی افزود: این کتاب یک داستان فانتزی برای گروه سنی نوجوان است که ماجراهایش در شهر تهران می‌گذرد و مربوط به اینترنت و فضای سایبر می‌شود. در کل می‌توانم بگویم «مسابقه دات کام» یک داستان مدرن است یا به عبارت دیگر فضای امروزی و مدرن دارد. این کتاب با حجمی حدود 120 صفحه منتشر می‌شود و همان‌طور که اشاره کردم در حال حاضر مراحل آماده‌سازی را برای چاپ طی می‌کند.

این نویسنده در ادامه گفت: اثر دیگرم که یک کار ترجمه‌ای است «ماجرای کلمه‌های گمشده» نام دارد که آن را از زبان ترکی استانبولی ترجمه کرده‌ام و نوشته کلثوم چنگیز نویسنده ترک است. قرار است این کار توسط نشر قطره منتشر شود؛ گروه سنی مخاطبانش نوجوان است و مدتی است که مجوز گرفته و باید به زودی چاپ شود.

بکایی گفت: این داستان یک اثر فانتزی برای نوجوانان است که حدود 70 صفحه حجم دارد و در واقع یک داستان بلند محسوب می‌شود. به نظرم متاسفانه بین ادبیات ایران و ترکیه، ارتباط زیادی برقرار نیست؛ به ویژه در عرصه ادبیات کودک و نوجوان. با همین رویکرد و دانستن این موضوع، اقدام به ترجمه این کتاب کردم تا مخاطبان نوجوان ایرانی بیشتر با آثار روز ترکیه آشنا شوند. امیدوارم بتوانم این راه را با ترجمه آثار دیگر نویسندگان ترک ادامه بدهم.

این مدرس داستان‌نویسی ادامه داد: 2 جلد از یک مجموعه کتاب هم در نشر چکه‌ دارم که قرار است منتشر شوند. این مجموعه برای کودکان است که به نظرم تا به حال 8 عنوانش آماده چاپ شده‌اند و کار روی 2 عنوانش را به من سپرده‌اند. کتاب‌های این مجموعه که «وقتی بزرگترها» نام دارد، برای کودکان گروه سنی الف و ب است. موضوع اصلی کتاب‌های این مجموعه هم آموزش برخی مهارت‌های زندگی به کودکان است.