به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده با بیان این مطلب افزود: ما هم به برگزاری دیدار پرسپولیس - استقلال در روز 18 آذرماه اعتراض داریم و با توجه به خستگی و ناآمادگی بازیکنان نمی خواهیم در این تاریخ با پرسپولیس بازی کنیم.

وی با طرح این پرسش که "نمی دانم چرا پرسپولیسی‌ها اینطور تصور می کنند که به واسطه دوستی ما با آقای عزیزمحمدی زمان برگزاری دربی 73 با باشگاه استقلال هماهنگ شده است؟"، گفت: ما به احترام و حرمت سازمان لیگ برتر به برگزاری بازی در تاریخ 18 آذرماه اعتراض نکردیم اما قلبا راضی نیستم در این تاریخ بازی کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص تعیین جریمه برای مجتبی جباری گفت: ما می توانستیم جباری را سه جلسه محروم و پنج میلیون تومان جریمه کنیم اما تصمیم برآن گرفتیم که به صورت نقدی این بازیکن را جریمه کنیم و به واسطه هزینه‌ای که برای او کرده‌ایم از وجودش استفاده کنیم.

وی با طرح این پرسش که "چرا باید از بیت المال و جیب هواداران هزینه کنیم؟"، تصریح کرد: ما نمی توانستیم جباری را سه جلسه محروم کنیم تا او برود و برای خود استراحت کند. او را به گونه‌ای جریمه کردیم که بتوانیم از وجودش استفاده کنیم.