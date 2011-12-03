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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

زمانیان تاکید کرد:

توسعه گردشگری فارس باید با اتکا به ظرفیتهای اقلیمی باشد

توسعه گردشگری فارس باید با اتکا به ظرفیتهای اقلیمی باشد

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار فارس گفت: برای افزایش پایداری در برنامه ریزیهای گردشگری استان، ضروری است که ظرفیتهای اقلیمی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی زمانیان در کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان فارس، با اشاره به تدوین و اجرای طرح های گردشگری استان فارس گفت: هدف یابی و مشخص کردن روشهای دستیابی به آن، از مهمترین موضوعات در اجرای طرح های گردشگری است و در همین خصوص برای افزایش پایداری در برنامه ریزیها و طرح های توسعه حوزه گردشگری استان فارس، ضروری است که ظرفیتهای اقلیمی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در نظر گرفتن آهنگ تغییرات طبیعی از دیگر مباحث مهم برای برنامه ریزی در حوزه گردشگری به شمار می رود و با توجه به اهمیت این مباحث طرح های توسعه گردشگری فارس با دقت نظر بیشتری بررسی می شود.

کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار استان فارس با بررسی طرح های جامع گردشگری شهرستانهای نی ریز، استهبان و ارسنجان از سوی اعضای کارگروه پایان یافت.

کد مطلب 1475960

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