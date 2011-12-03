ادعای بی طرفی از رسانه پادشاهی انگلستان پذیرفتنی نیست

بیژن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویکرد اخیر شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی درباره حرکت اعتراضی دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس در تهران گفت: ادعای بی طرفی از رسانه ای مثل بی بی سی که توسط دولت انگلیس بنیان گذاشته شده و بودجه آن نیز از سوی دولت این کشور تامین می شود و همچنین تلاشی که این رسانه برای حفظ نظام پادشاهی انگلیس انجام می دهد قابل پذیرش نیست.



وی افزود: این رسانه همواره در مسیر تداوم دشمنی با جمهوری اسلامی تلاش کرده است و در حرکت خودجوشی که اخیرا از سوی برخی دانشجویان صورت گرفت نیز تلاش داشت تا آن را منتسب به کل نظام و دولت نماید.

مقدم در عین حال گفت: این رویکرد در حالی است که ما می دانیم که چنین مسئله ای صحیح نبوده و موضع وزارت امورخارجه در مورد این اتفاق روشن اعلام شد.

وی همچنین گفت: هر کسی صاحب تریبون بود ، نظر خود را بیان کرد و به همین دلیل مواضع مختلف بود ولی فصل مشترک همه مواضع این بود که چنین اقدامی در مقابل دشمنی های انگلیس اتفاق افتاده و موضوع بزرگی به شمار نمی رود.

مدیر مسئول روزنامه جام جم تصریح کرد: حتی بسیاری از کسانی که در خود شبکه بی بی سی اظهارنظر می کردند این شبکه را در قضایای اخیر متهم به اقدامات عجولانه و احساسی کردند و آنها نیز در پی آن در صدد پاسخ به چنین سئوالاتی بودند.

وی در خصوص مواضع دولت انگلیس و کمک های تبلیغاتی بی بی سی به آنها نیز گفت: انگلیسی ها سعی کردند مسئله ای که پاسخی برایش نداشتد به سطح بالا بکشانند در حالی که از دید مردم ایران اتفاق خاصی نیفتاده بود زیرا آنها هر کاری که می توانستند در مسیر دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران از حمایت گروهها و جریان های ضد انقلاب تا اقدامات مستقیم بر علیه کشورمان صورت دادند.

مقدم واکنش مجلس شورای اسلامی را برخاسته از خواست مردمی دانست و گفت: به هر تقدیر باید به دشمنی های انگلیس پاسخ داده می شد و این واکنش حداقل واکنشی بود که صورت گرفت.

وی در پایان گفت: مردم ما از وقایع اخیر به هیچ وجه ناراحت و نگران نیستند و بی.بی.سی فقط به عنوان رسانه ای که توجیه گر ادعاهای پوچ علیه انقلاب و دولت است عمل کرد.