خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: این کتاب با هدف تهیه منبعی غنی و ارزشمند از اشعار مرتبط با سالار شهیدان تألیف و منتشر شده تا مداحان با بهره‌گیری از آن، در ارائه مطالب سازنده به مخاطبان خود عملکردی ارزشی داشته باشند.

سازمان تبلیغات اسلامی در پی تأکیدهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر ارزشی تر شدن فعالیت مداحان در ایام عزای حسینی، تألیف این کتاب را پیگیری کرده و مسئولان دفتر هنر و ادبیات هلال نیز طی ماه‌ها فعالیت اشعار سروده شده را با محتوای قوی، به منظور روشنگری و بیداری مخاطبان و ارتقای آگاهیهای عمومی در مورد فلسفه قیام عاشورا و درس‌هایی که می‌بایست از این حرکت حسینی گرفت، چاپ و منتشر کرده است.

با توجه به اهداف پیش بینی شده، این کتاب در اختیار مداحان قرار گرفته تا از امسال در ایام محرم و عزاداری سالار شهیدان، این اشعار به کمک مداحان آمده و فضای معنوی و معرفتی مجالس حسینی ارتقا یابد.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: عاشورا مجموعه‌ای از فضایل انسانی بود که در برخورد با پست ترین شرارت‌های ناباوران تاریخ به اوج تجلی رسید. سطر سطر مقاتل سیدالشهدا از شعر سرشار است. این شعرها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. اشعاری که می‌توان آنها را در شمار پندیات آورد و بیشتر در مذمت دنیا و ستایش زهد، ایثار و از جان گذشتگی است. دسته دیگر رجزهایی هستند که هر یک از شهدای کربلا به هنگام رزم خوش خوانده اند، اما دسته سوم اشعاری هستند که بیشترین بسامد را در این میان دارند و آنها مراثی هستند.

در ادامه این مقدمه آمده است: مقتل نویسان در جای جای مقاتل خود هنگامی که خواسته اند عمق جانسوز حادثه را شرح دهند، ناچار از شعر سود جسته اند و علاوه بر بسیاری از شاعران عرب که درباره واقعه کربلا سروده اند، مرثیه و مقتل از اولین ادوار شعر فارسی نوعی شناخته شده در ادب فارسی بوده است.

سراینده یک ماه خون گرفته 5، در این اثر پنجره‌ای به کربلا گشوده است که گویی هر لحظه تصویر تازه‌ای را در آن می‌نگرد، سازگار در ماه‌های خون گرفته حدیث نامکرر عشق را می‌سراید و از عهده این باور بر می‌آید که یک عمر می‌توان سخن از جاده‌های بی انتهای کربلا سرود.

توسل به امام زمان، طلوع ماه محرم، حضرت مسلم، ورودیه کربلا، اصحاب باوفا، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت عباس، شب عاشورا، عاشورای حسینی، شام غریبان، دفن بدنهای مطهر شهدا، مصائب کوفه، مصائب شام، حضرت رقیه، اربعین حسینی، رحلت رسول اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت علی بن موسی الرضا (ع) از عناوینی هستند که شاعر برای هر مجموعه شعر به مناسبت خود انتخاب کرده است.

در کنار این کتاب لوح فشرده‌ای نیز تهیه شده که نغمه‌های مناسب اشعار و نوحه‌ها از طریق آن در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

کتاب «یک ماه خون گرفته؛ هفتاد و دو ستاره» در 311 صفحه به همراه یک لوح فشرده با 5900 تومان در اختیار علاقه‌مندان است. این کتاب از سوی دفتر هنر و ادبیات هلال در قطع جیبی، 311 صفحه و 10 هزار نسخه منتشر شده است.