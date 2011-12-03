سامانه تصویری ثبت شکایات در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: برای اولین بار در سطح کشور از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارتباط تصویری بین مراجعان مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی و مرکز پایش مراقبتهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(MCMC) راه اندازی شد.

افشین امینی افزود: در این سامانه که در بخش اتفاقات بیمارستان شهید فقیهی قرار دارد، ارتباط مراجعان از طریق تلفن تصویری و شبکه اینترنت با مرکز پایش مراقبت های درمانی انجام می شود و افراد می توانند به وسیله پوستر راهنمایی که در محل سامانه نصب شده و چگونگی استفاده از آن را توضیح داده و موارد مورد نظر خود را مطرح کنند.

وی بیان داشت: مراجعان علاوه بر دسترسی مستقیم چهره به چهره، در صورت داشتن شکایت، پیشنهاد، انتقاد و یا تشکر به ویژه از قسمت اورژانس می توانند به صورت 24 ساعته نظر خود را با کارشناسان مرکز پایش درمیان بگذارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: این امر موجب کاهش استرس و ایجاد آرامش همراهان و بیمار می شود.

امینی تصریح کرد: توسعه این طرح به سایر مراکز درمانی جزو برنامه های مرکز پایش مراقبتهای درمانی قرار دارد.