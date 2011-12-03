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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

مهمانپرست اعلام کرد:

موضع ایران در خصوص برخوردهای اخیر نیروهای دولتی با مردم یمن

موضع ایران در خصوص برخوردهای اخیر نیروهای دولتی با مردم یمن

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از افزایش ناامنی و روند وقایع این کشور در روزهای اخیر بشدت ابراز نگرانی کرده و برخورد خشونت آمیز با تظاهرات مسالمت آمیز مردم یمن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست ضمن ابراز تاسف از سکوت مراجع و سازمانهای بین المللی نسبت به سرکوب اعتراضات مردم مسلمان و صبور یمن، تاکید کرد که هرگونه ابتکار عمل و یا اقدام در پاسخ به اعتراضات مردمی در یمن بایستی مستلزم تامین امنیت، خواسته ها و مطالبات مشروع مردم مسلمان این کشور باشد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با محکومیت مداخلات خارجی، ضمن ابراز امیدواری نسبت به توفیق مردم یمن در نیل به مطالبات مشروع خود،مردم و کلیه احزاب، گروهها، قبائل، بزرگان، نخبگان و اندیشمندان را به حفظ هوشیاری فرا می خواند.
 

کد مطلب 1475992

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