موضع ایران در خصوص برخوردهای اخیر نیروهای دولتی با مردم یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست ضمن ابراز تاسف از سکوت مراجع و سازمانهای بین المللی نسبت به سرکوب اعتراضات مردم مسلمان و صبور یمن، تاکید کرد که هرگونه ابتکار عمل و یا اقدام در پاسخ به اعتراضات مردمی در یمن بایستی مستلزم تامین امنیت، خواسته ها و مطالبات مشروع مردم مسلمان این کشور باشد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با محکومیت مداخلات خارجی، ضمن ابراز امیدواری نسبت به توفیق مردم یمن در نیل به مطالبات مشروع خود،مردم و کلیه احزاب، گروهها، قبائل، بزرگان، نخبگان و اندیشمندان را به حفظ هوشیاری فرا می خواند.

