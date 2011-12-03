واکنش جوانفکر به پرسش خبرنگار مهر از رئیس جمهور/ ترکیب لیست کاندیداهای جریان انحرافی

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز شنبه 12 آذر ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

واکنش جوانفکر به پرسش خبرنگار مهر از رئیس جمهور

سایت خبری جهان نوشت : علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در یادداشتی در وبلاگش از اینکه یکی از خبرنگاران از رئیس جمهور درباره "خط قرمز" دولت سوال کرده، ابراز نارضایتی کرد و فرد سوال کننده را "خبرنگارنما" نامید. وی نوشته است: یکی از خبرنگارنماهای وابسته به جریان اقتدارگرا از آقای رئیس جمهور پرسیده است که آیا آقای جوانفکر خط قرمز جدیدی برای دولت محسوب می شود؟ لبخند معنا دار و وعده یک کنفرانس خبری ، پاسخ رئیس جمهور به این سووال بوده است. اشاره جوانفکر به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر از رئیس جمهور است که در پایان جلسه اخیر سران سه قوه از دکتر احمدی نژاد پرسیده شد. وی در ادامه در مقام پاسخ به سوال مذکور بر آمده و گفته است: خط قرمز دولت و رئیس جمهور به روشنی در قانون اساسی تبیین شده است و این خط قرمز صد البته اعضای کابینه را نیز در برمی گیرد ، این سوال درباره من کاملا انحرافی است .

ابراز همدردی سخنگوی کروبی با جوانفکر

به گزارش جهان نیوز ، مجتبی واحدی که پس از افشا شدن ارتباطش با محافل انگلیسی از سال ۸۸ پناهنده همانجا شده است، در یادداشتی با اشاره به سرمقاله جنجالی علی اکبر جوانفکر در روزنامه ایران نوشت، این سرمقاله را خواندم «بار دیگر خاطرات تلخ آن روزها برایم زنده شد » . اشاره این فعال ضدانقلاب به رویدادهای ایام فتنه ۸۸ و درگیری آشوبگران و ماموران انتظامی است. در واقع واحدی، جوانفکر و حامیانش را با فتنه گران مقایسه کرده است. سخنگوی مهدی کروبی افزوده است: من هم از آنچه بر سر همکاران مطبوعاتی در روزنامه ایران آمده، به شدت غمگین شدم اما اینها همان چیزهایی است که در ماههای پس از انتخابات ۸۸ ، بارها بر سر معترضان انتخاباتی آمد.

کشف یک سیستم جاسوسی جدید اسرائیل

خبرگزاری فارس نوشت : حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای از موفقیت خود در ناکام گذاشتن یک عملیات جاسوسی رژیم صهیونیستی در شبکه ارتباطی و مخابراتی مخصوص حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد. حزب‌الله لبنان اعلام کرد که موفق شده است با کشف یک سیستم متعلق به رژیم صهیونیستی، یک عملیات جاسوسی دیگر این رژیم را در جنوب لبنان ناکام بگذارد.

اسناد به دست آمده از سفارت انگلیس



مشرق نیوز در خبری آورده : گفته می شود دانشجویان به برخی اسناد مهم درسفارت انگلیس دست یافته اند. در میان اسناد یافت شده می توان به جزوه ای اشاره کرد که سفارت انگلیس نحوه جذب و عامل گیری را به اعضای کمیته جذب سفارت آموزش می دهد. همچنین تعداد قابل توجهی از فیلم های مخملباف و گزارش جلسات سفارت با برخی نیروهای به اصطلاح فرهنگی و هنری به دست آمده است.

ترکیب اولیه لیست کاندیداهای جریان انحرافی

سایت خبری مشرق نوشت :‌در جلسه اخیر جریان انحرافی بحث های مختلفی درباره ترکیب لیست تهران مطرح شده است. در جمع بندی اولیه مقرر شد لیست این جریان در تهران بیشتر رنگ و لعاب علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری داشته باشد. چند دانشمند هسته ای، کشتی گیران المپیکی و تعدادی بازیگر و خواننده به عنوان گزینه های پیشنهادی مورد بحث قرار گرفتند. در این جلسه تاکید شد باید از چهره های سیاسی در حداقل ممکن استفاده نماییم.

هیچ اصلاح‌طلبی از تحریم انتخابات سخن نگفته است

خبرگزاری فارس به نقل از مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب مردمسالاری نوشت : از هیچ حزب و جریان اصلاح طلب داخل کشور مطلبی دال بر تحریم انتخابات را نشنیده‌ام و اگر کسانی چنین بحثی را مطرح کردند افرادی بودند که در بیرون از کشور فعالیت می‌کردند و اساسا قائل به مقابله با نظام و تغییر قانون اساسی بودند. وی در ادامه افزود : حزب مردمسالاری بنا دارد در انتخابات آتی مجلس حضوری فعال داشته باشد .

اردوغان سرطان دارد!

خبرگزاری پانا نوشت : به رغم تمهیدات امنیتی دولت ترکیه ، پرونده پزشکی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه لو رفت . بنا براخبار تایید نشده با وجود جلوگیری دولت ترکیه از رسانه ای شدن وضعیت سلامت اردوغان ، یک دختر دانشجوی فعال سیاسی ترکیه ، به پرونده پزشکی وی دست پیدا کرد . طبق این مدارک اردوغان از یک سال و نیم گذشته به سرطان مغز استخوان مبتلا شده است و برای معالجه به جای نامعلومی منتقل شده که هنوز خبری از این مکان در دست نیست .

مسعود پزشکیان کاندیدا شدن از لیست اصلاح طلبان را رد کرد

مسعود پزشکیان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در مورد احتمال عدم تایید صلاحیت اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس نهم گفت: این موضوع را باید از شورای نگهبان پرسید چرا که روند ارزیابی از اصول تعریف شده ای تبعیت نمی کند. پزشکیان درباره حضور خود در انتخابات گفت:‌حضور من در انتخابات مجلس نهم 50 درصد است چرا که کمی نسبت به مجلس ناامید هستم. پزشکیان درباره چگونگی حضور خود گفت: بنده فردی تشکیلاتی نیستم و در صورت حضور در انتخابات مجلس نهم به طور مستقل کاندیدا می شوم .

جولان تانک‌ها با پرچم ایران در سوریه!

جهان نیوز نوشت : یک روزنامه عربی در ادامه مانورهای تبلیغاتی رسانه های مغرض عربی برای تحریک افکار عمومی علیه ایران و مقاومت، مدعی شد برخی شهروندان عرب که از سوریه بازگشته اند، از وجود تانکهایی با پرچم ایران نزدیک پایتخت سوریه خبر داده اند! به گزارش العالم روزنامه الزمان با انتشار یک دروغ آشکار، مدعی شد: کسانی که پس از کشته شدن یک شهروند سعودی و فراخوان کشورهای عربی برای ترک سوریه، به این کشورها بازگشته اند، می گویند که در مناطق القدسیه ، الزبدانی ، دمر ، جاده فرودگاه و ایستهای بازرسی و مناطق اطراف دمشق تانکها و نیروهای سوری را دیده اند که در کنار پرچم سوریه، پرچم ایران به همراه خود دارند.

اظهارات سفیر انگلیس در تهران هنگام خروج ازایران



سفیر انگلیس در تهران هنگام بازگشت به لندن، در مصاحبه ای ادعا کرد تظاهرات در برابر سفارت کشورش در تهران با هماهنگی حاکمیت صورت گرفته است. به گزارش خبرآنلاین ، دامنیک چیلکات در گفت‌وگو با رسانه‌های این کشور، ضمن شرح مشاهدات خود از حمله به سفارت و باغ قلهک گفت: ایران کشوری نیست که به صورت خودجوش در آن تظاهراتی شکل بگیرد و پس از آن به یک سفارت خارجی حمله شود. این اقدام تنها با اطلاع و حمایت نظام انجام می‌شود. دامنیک چیلکات در عین حال تاکید کرد که عناصری در حکومت ایران متمایل بودند که فضا پرتنش شود.