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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

در روز جهانی معلولان/

یک معلول مشهدی قله کوهسنگی مشهد را فتح کرد

یک معلول مشهدی قله کوهسنگی مشهد را فتح کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: یک بانوی معلول مشهدی در روز جهانی معلولان با طی کردن پله ها قله کوهسنگی مشهد را با شعار" پای اراده ام برای بالا رفتن از پله ها قوی است" فتح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهانا جامی درباره فتح این قله اظهارکرد: هنوز نگاه به معلولان در جامعه مانند افراد ناتوان در عرصه های مختلف است، به گونه ای که بسیاری از آنها حتی حاضر به قبول توانایی ها و اراده این افراد در پیشبرد اهداف بزرگ و متعالی نیستند.

این بانوی ورزشکار معلول ضمن انتقاد از مسئولان شهری در عدم به کارگیری فضاسازی های مناسب شهری برای معلولان در شهر بیان کرد: امروز اگر پله های کوهسنگی را فتح کردم به این امید بود که بارقه های امید و توانمندی را در میان معلولان جامعه روشن کنم و به جامعه معلولان بفهمانم خواستن، توانستن است.

وی در ادامه به بی مهری مسئولان شهری نسبت به عدم هماهنگی در این برنامه اشاره کرد و افزود: تنها انتظار معلولان از مسئولان توجه و باور آنها به عنوان عضوی از جامعه است.

کد مطلب 1475999

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