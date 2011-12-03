یک معلول مشهدی قله کوهسنگی مشهد را فتح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهانا جامی درباره فتح این قله اظهارکرد: هنوز نگاه به معلولان در جامعه مانند افراد ناتوان در عرصه های مختلف است، به گونه ای که بسیاری از آنها حتی حاضر به قبول توانایی ها و اراده این افراد در پیشبرد اهداف بزرگ و متعالی نیستند.

این بانوی ورزشکار معلول ضمن انتقاد از مسئولان شهری در عدم به کارگیری فضاسازی های مناسب شهری برای معلولان در شهر بیان کرد: امروز اگر پله های کوهسنگی را فتح کردم به این امید بود که بارقه های امید و توانمندی را در میان معلولان جامعه روشن کنم و به جامعه معلولان بفهمانم خواستن، توانستن است.

وی در ادامه به بی مهری مسئولان شهری نسبت به عدم هماهنگی در این برنامه اشاره کرد و افزود: تنها انتظار معلولان از مسئولان توجه و باور آنها به عنوان عضوی از جامعه است.