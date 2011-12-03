3 میلیارد ریال به پروژه بین المللی احیای اراضی جنگلی سه قلعه اختصاص یافت

حبیب الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پروژه احیای اراضی جنگلی سه قلعه در شهرستان سرایان با تاکید بر احیاء اراضی حساس به فرسایش بادی و خا شور اجرا می شود، اظهارداشت: این طرح در 163 هزار هکتار از اراضی سه قلعه و با مشارکت فائو و کشور ایران اجرا خواهد شد.

وی شریفی اعتبار اجرای این طرح را 11 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: از این میزان دو میلیون و 600 هزار دلار سهم سازمان جهانی زیست محیطی و هشت میلیون و 300 هزار دلار سهم دولت ایران است.

وی تصریح کرد: اجرای 65 درصد این طرح در استان کرمان و 35 درصد در خراسان جنوبی است که در مدت پنج سال انجام می شود.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان کرد: این طرح با هدف بیابان زدایی و نیل به کشاورزی پایدار است که با اجرای آن ضریب بهره وری و امنیت غذایی افزایش می یابد.

شریفی بهبود شرایط زندگی مردم منطقه، حفاظت از تنوع زیستی و احیاء منابع زیستی و مدیریت پایدار جنگل ها و درختان را از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی در ادامه به پایان مهلت قانونی مردم نسبت به اعتراضات ملی شدن زمین ها اشاره کرد و افزود: 12 شهریور ماه آخرین مهلت این اعتراضات بوده است و از این پس اگر کسی در استان نسبت ملی شدن زمین خود اعتراضی دارد باید به شعبات ویژه هزار و 50 مستقر در دادسرای ناحیه سه تهران مراجعه کنند.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان اینکه در طی 30 سال بعد از انقلاب سه هزار پرونده در این زمینه رسیدگی شده است، بیان داشت: در هشت ماهه گذشته هشت هزار پرونده اعتراض به ملی شدن اراضی افراد در استان تشکیل شده است.