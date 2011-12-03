هفتمین همایش بزرگ شبیه‌ خوانی در قزوین در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ایزدفر گفت: ثبت تعزیه به عنوان یک اثر ملی مذهبی در جهان بیانگر اهمیت این آیین دینی است و بعد از گذشت سالیان دراز که از قدمت تعزیه می‌گذرد، این آئین بخش جدا نشدنی از محرم و صفر بشمار می رود که عزاداریهای مردم کشورمان با شبیه خوانی که ریشه در سنت، مذهب، فرهنگ و هنر ایرانیان دارد، عجین شده‌ است.

وی اظهارداشت: گروه‌های تعزیه در سراسر کشور همیشه با عشق به اهل بیت(ع) فعالیت کرده‌اند لذا از دیر باز از جایگاه خاصی بین مردم برخوردارند به طوری که در بسیاری از موارد تعزیه خوانی در بعضی از محله‌ها قدمتی چند ده ساله دارد و به یکی از برنامه‌های لاینفک محرم و صفر در محلات تبدیل شده که این موضوع بیانگر ریشه مردمی تعزیه به عنوان هنری کاملا مردمی است که سبقه در عقاید مذهبی مردم کشورمان دارد.

مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان قزوین در خصوص برگزاری هفتمین همایش شبیه خوانی استان قزوین تصریح کرد: این همایش طی دهه اول ماه محرم از ششم آذرماه آغاز شده و تا 15 آذر ماه از ساعت 14 الی 19 در دو سالن ورزشی الغدیر و شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

ایزدفر با تقدیر از همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ورزش و جوانان استان اشاره کرد و گفت: هفت سال پی در پی این همایش توسط گروه تعزیه زنده یاد استاد میرزا کرم زمانی در قزوین برگزار می شود.

این مسئول یادآورشد: در همایش امسال 10 مجلس تعزیه به ترتیب در دهه اول محرم اجرا خواهد شد که روزانه حدود سه هزار نفر از آنها دیدن می کنند.

وی بیان کرد: همایش شبیه ‌خوانی قزوین هر روز به یک مجلس از مجالس سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) و سالار شهیدان اختصاص دارد که گروه‌های اجرایی با در نظر گرفتن روز اجرا و مناسبت آن در تقویم محرم، مجلسی را که مربوط به آن روز است برای بینندگان اجرا می‌کنند.

مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان قزوین اظهارداشت: مجلس برگزاری شبیه خوانی به ترتیب فضل و فتاح، موسی ابن جعفر(ع)، شاه چراغ(ع)، مسلم ابن عقیل(ع)، طفلان مسلم (ع)، حجه الوداع (سعلبیه)، حربن ریاحی، علی اکبر(ع)، حضرت عباس(ع) و امام حسین(ع) است.



