3500 نفر در مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد خرم آباد ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا حسنوند در این رابطه اظهار داشت: هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان، دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت اساتید و دومین دوره مسابقات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خرم آباد برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات هر کدام در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می شود، یادآور شد: تاکنون در بخش کتبی دانشجویان 3410 نفر و در بخش شفاهی 69 نفر، در بخش شفاهی کارکنان 20 نفر و در بخش کتبی 34 نفر ثبت نام کرده اند.

کارشناس قرآن و عترت خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد افزود: آزمون مسابقات کتبی دانشجویان و اساتید 20 آذر ماه سال جاری و آزمون کتبی کارکنان 28 آذر برگزار خواهد شد.

حسنوند ادامه داد: همچنین زمان برگزاری آزمون مسابقات شفاهی دانشجویان 13 آذر ماه سالجاری است.