تعزیه میدانی عاشورا در طسوج کوار اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی رحیمی تهیه کننده و کارگردان این تعزیه بزرگ گفت: این تعزیه با حضور یک هزار بازیگر از صبح عاشورا در محل طسوج کوار برگزار می شود.

وی افزود: تعزیه عاشورا که در آن گروه های مختلفی از هنرمندان و مردم کوار حضور دارند همه ساله در محل شاهزاده ابوالقاسم بخش طسوج برگزار می شود که سال گذشته با آمارهای به دست آمده حدود 40 هزار نفر از آن بازدید کردند.

رحیمی افزود: این تعزیه که به همت هیئت قمر بنی هاشم و مردم بخش طسوج و با هزینه کرد خود مردم راه اندازی شده در فضایی حدود چهار هکتار برگزار می شود و از نکات قابل توجه در آن تفکیک صداها و ایجاد صداهای زمینه در هنگام اجرا در فضای نمایش است.

نویسنده تعزیه عاشورا با اشاره به گروه بندی های انجام شده در این تعزیه گفت: 50 اسب سوار، 400 شمشیر زن، 50 نفر نیزه به دست و گروه هایی متشکل از جنیان و ملائکه به همراه گروه لشکر امام حسین (ع) در این تعزیه بزرگ به ایفای نقش می پردازند.

وی با اشاره به حضور مردم سایر استانها برای شرکت در این تعزیه گفت: همه ساله مخاطبین زیادی از استانهای کهگیلویه و بویراحمد، همدان، تبریز، اصفهان و شهرهایی چون بروجرد و برازجان از این رویداد فرهنگی مذهبی دیدن می کنند.

وی ادامه داد: برای ایجاد خیمه ها و ساخت آن حدود شش هزار متر پارچه تهیه شده که توسط مردم دوخته می شود.

رحیمی اضافه کرد: این تعزیه روز عاشورا با مرور وقایع عاشورا از صبح تا ظهر و زمان شهادت امام حسین (ع) ادامه پیدا می کند و مردم پس از سوخته شدن خیمه ها توسط دشمنان امام حسین (ع) خود را به نهری که به صورت نمادین مانند نهر فرات است می رسانند و با مهیا شدن برای نماز این فریضه مهم را به صورت جماعت انجام می دهند.