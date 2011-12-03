برگزاری مسابقه کتابخوانی زندگانی امام حسین(ع) در دانشگاه آزاد خرم آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد دانائیان در خصوص برنامه های فرهنگی دهه محرم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد اظهار داشت: در دهه اول این ماه به صورت روزانه زیارت عاشورا همراه با مداحی و سخنرانی برای کارکنان دانشگاه برگزار می شود.

وی برگزاری کارگاه آموزش ضمن خدمت با عنوان امر به معروف و نهی از منکر وی‍‍ژه کارکنان را از دیگر برنامه های این دفتر برشمرد و یادآور شد: مراسم عزاداری روزانه بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد امام علی(ع) دانشگاه آزاد خرم آباد و مراسم عزاداری در دهه اول محرم به صورت هر شب برای دانشجویان خوابگاهی برگزار خواهد شد.

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد همچنین برگزاری یک دوره مسابقه کتابخوانی با موضوع 72 درس از زندگانی امام حسین (ع) وی‍ژه دانشجویان را از دیگر برنامه های فرهنگی دفتر فرهنگ اسلامی در طول ماه محرم عنوان کرد.