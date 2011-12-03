تنها گزینه مورد نظر دکتر شهریاری محبت و رضایت الهی بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهجت قاسمی ظهر شنبه در آئین گرامیداشت اولین سالگرد شهادت دکتر شهریاری در دانشگاه زنجان افزود: اخلاق و گفتار شهید شهریاری متصل به نقطه ای بود که به رفتارش معنی خاصی می داد.



وی با اشاره به اینکه دکتر شهریاری در تمام مراحل زندگی رضایت خداوند را مدنظر داشت، ادامه داد: خوش اخلاقی و تواضع ایشان در زندگی سرآمد حسن اخلاق وی بود.

دکتر قاسمی با تاکید بر اینکه تنها گزینه مورد نظر وی محبت و رضایت الهی بود، افزود: اخلاق و نگاهی که این شهید به زندگی داشت او را به مقام والای شهادت رساند.



وی با اشاره به اینکه دیدگاه این شهید حقیقت قرآن بود، گفت: این دیدگاه موجب شد مسیر زندگی او صاف و هموار باشد.



دکتر قاسمی با بیان اینکه شهید شهریاری در ایران تحصیل کرد وهیچگاه برای کسب علم به خارج از کشور نرفته بود، افزود: دکتر شهریاری با پتانسیل بالایی که داشت در تمام مراحل تحصیل افتخار کشور بود.



همسر شهید شهریاری با اشاره به اینکه تمام علوم و فنون به نوعی با خداوند در ارتباط هستند، افزود: تمام فنون ریاضیات، کهکشان شناسی و بحث فیزیک با یک نگاه دقیق و معنی دار نوعی علم معنوی هستند.



قاسمی گفت: من افتخار می کنم که دکتر شهریاری در این استان پرورش یافت و برای جامعه علمی الگویی بزرگ است.



وی افزود: تمام دیدگاه ها و تحلیل های سیاسی ما در طول دوران زندگی یک سو بود و این افتخاری بزرگی برای من است.