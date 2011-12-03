ادامه تجاوزات صهیونیستها/ کشاورز فلسطینی مورد ضرب و شتم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، منابع فلسطینی گزارش دادند: شهرک نشینان صهیونیست یک کشاورز فلسطینی را در نزدیکی شهرک "ایتمار" در شرق نابلس در کرانه باختری مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.

از سوی دیگر نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل با یورش به منطقه "ابو زیتونه" در روستای "الشواوره" در شرق "بیت لحم" از یک جوان 23 ساله خواستند که خود را به مرکز اطلاعاتی در جنوب بیت لحم معرفی کند.

همچنین صهیونیستها با بستن مبادی ورودی روستای صالح پیامبر(ع) در شمال غربی شهر رام الله مانع عبور مرور فلسطینی ها در این منطقه شدند.

از سوی دیگر باشگاه اسیران فلسطینی از سازمانهای حقوق بشری خواست که درباره نوار ویدئویی شکنجه یک جوان فلسطینی تحقیق کنند.

در این نوار ویدئویی که کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی پخش کرد، نظامیان اسرائیلی یک جوان فلسطینی را به شدت مورد شکنجه قرار می دهند.این در حالی است که صهیونیستها لباسهای جوان مذکور را از تنش درآورده اند و دستان و چشمان وی را بسته اند.

باشگاه اسیران فلسطین بیان کرد: این اقدام نشانه جنایات اشغالگران و خوی تبعیض نژادانه آنهاست و جامعه بین المللی باید اقدام عاجلی در این زمینه به عمل آورد.

از سوی دیگر "حاتم عبدالقادر" مسئول پرونده قدس در جنبش فتح گفت : اسرائیلی ها با احداث خیابانهایی که شهرکهای موجود در کرانه باختری را به بیت المقدس ربط می دهد به دنبال این هستند که مانع تشکیل کشور مستقل با بافت جغرافیایی مشخص شوند.

این در حالی است که سازمان ضد شهرک سازی موسوم به "صلح اکنون" بیان کرد: تل آویو بدون در نظر گرفتن خواسته های فلسطینی ها در بیت المقدس اقدام به احداث خیابانهای غیرقانونی کرده است.