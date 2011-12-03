البرز میزبان مسابقات ورزشی ملی و بین المللی می شود

به گزارش خبر گزاری مهر، علی کفاشیان در دیدار با استاندار البرز در استانداری ضمن تقدیر از نگاه وی‍‍‍ژه و همه جانبه استاندار البرز به ورزش استان اعلام کرد که در آینده نزردیک با تمهیدات در نظر گرفته شده زمینه برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی را در استان فراهم می کنند.

در این دیدار مسائل و مشکلات ورزش استان به ویژه هیئت فوتبال و تیم های فوتبال و سالن های موجود ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس توافقات به عمل آمده در این نشست، تقویت تیم‌های پایه در رده‌های سنی مختلف و آماده سازی مجموعه ورزشی شش هزار نفری در دست احداث برای برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی در اولویت کاری قرار گرفت.

همچنین استاندار البرز با اعلام حمایت همه جانبه خود از فوتبال استان گفت: با حداکثر ظرفیت‌های مادی و معنوی موجود از ورزش استان حمایت و منابع و اعتبارات مناسبی نیز جهت توسعه امر ورزش اختصاص خواهیم داد.

در این دیدار معاون برنامه‌ریزی استاندار و مدیر کل حوزه نیز حضور داشتند.

کفاشیان به اتفاق مدیرکل ورزش و جوانان البرز و جمعی از مدیران ورزشی میهمان فرهادی بود.

کفاشیان که برای نظارت بر روند انتخابات هیئت فوتبال و دیدار با ورزشکاران و بازدید اماکن ورزشی به استان البرز سفر کرده بود از فعالیت‌های صورت گرفته طی یکسال اخیر استان در حوزه ورزش اظهار رضایت و تقدیر کرد.