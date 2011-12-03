به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، امسال نیز همچون سالهای گذشته همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام، مجلس عزاداری در حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
این مراسم از هفتم تا دوازدهم محرم (1433 ه.ق) برابر با شنبه 90/9/12 تا پنجشنبه 90/9/17 به مدت 6 شب، همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در حسینیه امام خمینی(ره) واقع در خیابان فلسطین، تقاطع خیابان آذربایجان برگزار میشود. همچنین هر شب قبل از اقامه نماز مغرب و عشاء، احکام شرعی توسط حجتالاسلام فلاحزاده بیان میشود.
در برنامه امشب سعیدیان به قرائت قرآن می پردازد و پس از آن ماهرخسار پیش از منبر ذکر مصیبت سالار شهیدان را می گوید همچنین حجت الاسلام عالی به منبر می رود و پس از آن نیز منصور ارضی و حسین سازور مجددا به ذکر مصیبت مصائب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می پردازند.
از عموم مردم عزیز و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسلام دعوت میشود تا در این مراسم شرکت فرمایند.
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