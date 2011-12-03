کنفرانس فناوریهای خلاقانه حوزه های علوم مهندسی و کشاورزی در پردیس کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس بین المللی INCT بیست و دوم تا بیست و چهارم آذرماه سال 1390 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در کرج برگزار می شود.

این کنفرانس در تالار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی برگزار می شود و بخشهای ذیربط در خصوص برگزاری این کنفرانس همکاری خواهد کرد.

کنفرانس یادشده با موضوع فناوری های نوآورانه و خلاقانه در حوزه های مختلف علوم مهندسی و کشاورزی مانند هوش مصنوعی، شبکه های عصبی به ارائه آخرین دستاوردهای فتاورانه و نوآورانه می پردازد.

کامپیوتر و کشاورزی هوشمند از دیگر مواردی است که این کنفرانس بین المللی در خصوص آنها به ارائه آخرین دستاوردهای فناورانه و نوآورانه خواهد پرداخت.

دبیر اجرایی این کنفرانس در خصوص آن گفت: در این همایش تعداد 45 مقاله علمی به زبان انگلیسی و به صورت شفاهی ارائه خواهد شد.

شریفی یادآور شد: همچنین مقالات این همایش در مجله springer به چاپ خواهد رسید.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در خصوص کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می شود.