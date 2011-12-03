50 مبلغ در ایام محرم در سرایان فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن سهرابی نژاد اظهارداشت: همزمان با شروع ماه سوگواری سید الشهدا (ع) تعداد 50 نفر روحانی برای تبیین معارف اسلام و نشر مذهب جعفری (ع) به بخشهای آیسک و سه قلعه و روستاهای تابعه شهرستان سرایان اعزام شدند.

وی بیان داشت: این مبلغین از شهرهای قم، مشهد، اصفهان، بیرجند و سرایان در دهه اول محرم مشغول به تبیین اسلام ناب محمدی(ص) هستند.

مسئول تبلیغات اسلامی سرایان، روحانیون را مدافعان و مرزبانان معارف اهل بیت(ع) دانست و آنان را افسران با بصیرت در مقابل جریان های انحرافی و جنگ نرم عنوان کرد.

حجت الاسلام سهرابی نژاد، 10 نفر از این مبلغین را خواهران طلبه و مبلغه تشکیل می دهند که در طول سال و در مناسبت های مختلف مشغول به تبلیغ هستند.