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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

50 مبلغ در ایام محرم در سرایان فعالیت می کنند

50 مبلغ در ایام محرم در سرایان فعالیت می کنند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول اداره تبلیغات اسلامی سرایان از فعالیت 50 مبلغ همزمان با دهه اول محرم در مناطق مختلف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن سهرابی نژاد اظهارداشت: همزمان با شروع ماه سوگواری سید الشهدا (ع) تعداد 50 نفر روحانی برای تبیین معارف اسلام و نشر مذهب جعفری (ع) به بخشهای آیسک و سه قلعه و روستاهای تابعه شهرستان سرایان اعزام شدند.

وی بیان داشت: این مبلغین از شهرهای قم، مشهد، اصفهان، بیرجند و سرایان در دهه اول محرم مشغول به تبیین اسلام ناب محمدی(ص) هستند.

مسئول تبلیغات اسلامی سرایان، روحانیون را مدافعان و مرزبانان معارف اهل بیت(ع) دانست و آنان را افسران با بصیرت در مقابل جریان های انحرافی و جنگ نرم عنوان کرد.

حجت الاسلام سهرابی نژاد، 10 نفر از این مبلغین را خواهران طلبه و مبلغه تشکیل می دهند که در طول سال و در مناسبت های مختلف مشغول به تبلیغ هستند.

کد مطلب 1476051

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