به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز شنبه با برگزاری دو بازی آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* مس سرچشمه 2 - مس کرمان صفر

گل‌ها: علی خانکی (15) و امیرحسین محمدی (54)

* نفت تهران یک - صنعت نفت آبادان 3

گل‌ها: حمیدرضا فتحی (24) برای نفت تهران و برای فونیکه سی (53)، رسول نویدکیا (67) و هادی رمضانی (89) برای صنعت نفت آبادان

با این نتایج تیم صنعت نفت آبادان که با هدایت سیدمجتبی مرتضوی به مصاف نفت تهران آمده بود 20 امتیازی شد و بالاتر از پرسپولیس در رده ششم جدول ایستاد و مس سرچشمه نیز با برتری در دربی کرمان 11 امتیازی شد و امیدوار برای فرار از انتهای جدول.