اعتراض به صدور مجوز واردات مرغ توسط وزارت جهادکشاورزی

محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه وزارت جهادکشاورزی نباید مجوز واردات مرغ را صادر می‌کرد، گفت: هم اکنون تولیدات مرغ به میزان کافی در کشور وجود دارد و پاسخگوی نیاز داخلی است و به نظر می‌رسد که نیازی به واردات مرغ وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قرار گرفتن تولیدکنندگان مرغ در حاشیه ضرر به دلیل پیشی گرفتن تولید بر تقاضا، افزود: آمارهای تولید مرغ در ماه‌های اخیر نشانگر وضعیت مناسب تولید این کالا در کشور است و حتی آمارها بیانگر این است که میزان تولیدات مرغ در ماههای گذشته بسیار بالاتر از میزان نیاز بوده تا جایی که دولت مجوز صادرات مرغ مازاد را نیز صادر کرده است.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی به نظر می رسد صدور مجوز واردات مرغ از سوی این وزارتخانه به ضرر تولیدکنندگان است و بازار را بر هم می‌زند، این درحالی است که روند کاهش قیمت بر بازار مرغ طی ماه‌های گذشته حاکم شده که این ناشی از پیشی گرفتن عرضه به تقاضا است.

به گفته نکویی‌مهر، شرکت پشتیبانی امور دام نیز مامور شده است تا برای حمایت از تولید مرغ و جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان این کالا، مرغ مازاد را خریداری و ذخیره سازی کند، این درحالی است که هم اکنون ذخایر مرغ نیز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و بازار نیز در آرامش به سر می‌برد.

وی اظهار داشت: صدور مجوز واردات مرغ در شرایطی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است که ضرورت تولید بادوام بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و صدور این مجوز آن هم درست در شرایطی که تولیدات داخلی، بازار را اشباع کرده است، به ضرر تولیدکنندگان است و تنها منافع واردکنندگان را تامین می‌کند.