دانشگاههای علوم پزشکی چهارشنبه و پنجشنبه دایر هستند

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعطیلی روز چهارشنبه تنها مربوط به مدارس کشور است که از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت تصمیمی برای تعطیلی دانشگاههای علوم پزشکی ندارد و این دانشگاهها در روزهای 16 و 17 آذرماه تعطیل نیستند.

به گزارش مهر، دانشگاه سوره اعلام کرده است که روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 16 و 17 آذر ماه تعطیل خواهد بود اما در عین حال دکتر نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرده است که دانشگاههای کشور در روز 16 و 17 آذر تعطیل نیستند.