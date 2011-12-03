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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

محققی به مهر خبر داد:

دانشگاههای علوم پزشکی چهارشنبه و پنجشنبه دایر هستند

دانشگاههای علوم پزشکی چهارشنبه و پنجشنبه دایر هستند

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه دانشگاههای علوم پزشکی در روز چهارشنبه و پنجشنبه دایر هستند، گفت: برنامه های دانشگاهی طبق روال ادامه خواهد داشت.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعطیلی روز چهارشنبه تنها مربوط به مدارس کشور است که از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت تصمیمی برای تعطیلی دانشگاههای علوم پزشکی ندارد و این دانشگاهها در روزهای 16 و 17 آذرماه تعطیل نیستند.

به گزارش مهر، دانشگاه سوره اعلام کرده است که روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 16 و 17 آذر ماه تعطیل خواهد بود اما در عین حال دکتر نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرده است که دانشگاههای کشور در روز 16 و 17 آذر تعطیل نیستند.

کد مطلب 1476062

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