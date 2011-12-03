مبارک شیمی درمانی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، یک منبع بیمارستانی در مرکز بین المللی پزشکی قاهره اخبار مربوط به شیمی درمانی حسنی مبارک را تکذیب کرد.

یاسر عبدالقادر رئیس تیم پزشکی ویژه مبارک گزارش داد: مبارک به بیماری سرطانی که نیاز به شیمی درمانی داشته باشد مبتلا نیست و اخبار منتشره در این باره صحت ندارد.

در گزارش رئیس تیم پزشکی رئیس جمهور مخلوع مصر آمده است : مبارک در سلامتی کامل به سر می برد و از بیماری فشار خون، تب یا مشکل دیگری رنج نمی برد.

در این گزارش بیان شده است : مبارک همچنان در اتاق ویژه در طبقه پنجم در مرکز جهانی به سر می برد و آن را ترک نکرده است.

شایان ذکر است که یاسر عبدالقادر رئیس تیم ویژه مبارک هر دو ماه گزارشی از سلامتی مبارک تهیه می کند.

خبر دیگر درباره حسنی مبارک اینکه یک منبع امنیتی مصری بیان کرد: حسنی مبارک هرگز مرکز پزشکی جهانی در قاهره را ترک نکرده است.

منبع مذکور افزود: زره پوشها یا نظامیان در برابر مرکز یا حتی راههای منتهی به مرکز مستقر نشده اند، زیرا این اقدام سبب اختلال در روند فعالیت مرکز مذکور می شد.

این منبع تاکید کرد: حسنی مبارک بدون اعلام رسمی هرگز از مرکز خارج نشده است و اخبار مربوط به فرار وی به خارج صحت ندارد.