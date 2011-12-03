همجواری صنعت با بافت مسکونی همدان مشکل آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حضرت زاده در دومین جلسه با شورایاران منطقه و هیئت امنای مساجد این منطقه از شهر همدان با تاکید بر اینکه نباید صنایع سلامت شهروندان را به خطر بیندازد، گفت: صاحبان صنایع و مشاغل آلاینده در مقابل حقوق شهروندان تکالیفی به عهده دارند که ملزم به رعایت آن هستند.

حضرت زاده افزود: محله های این منطقه از شهر همدان در بخش هایی دچار کاستی‌ هستند که با برنامه ریزی و همت مضاعف و پیگیری، قابل حل است.

وی با بیان اینکه برگزاری این نشست ها در راستای حرکت به سمت مدیریت محله محور، ضروری است، ابراز امیدواری کرد: حرکت رو به جلو تعامل و همکاری مدیران شهری و شهروندان باید ادامه داشته باشد.

وی به شاخص‌های ارزیابی کمیته رسیدگی محلات شهرداری منطقه سه همدان اشاره کرد و افزود: در این کمیته کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و مسائل و مشکلات عمرانی‌، خدماتی و زیست محیطی محلات توسط اعضای این کمیته ها شناسایی می شود.

مدیر شهرداری منطقه سه همدان افزود: در این نوع ارزیابی علاوه بر شناسایی مشکلات، راهکار‌های عملی نیز ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه شهروندان با ارزش‌ترین سرمایه‌های شهر هستند، تاکید کرد: حل مسائل و مشکلات شهری به مشارکت مستقیم تمامی شهروندان نیاز دارد.

حضرت‌ زاده با مهم ارزیابی کردن چاره اندیشی برای مسائل و مشکلات شهری گفت: بی تردید حل مسائل و مشکلات عمرانی و شهری به سادگی امکان پذیر نیست و به عزم تمامی شهروندان و دستگاه‌های خدمات رسان نیاز دارد.

مدیر شهرداری منطقه سه همدان همچنین اجرای مصوبات شورا و شهرداری را مهم دانست و با اشاره به اهمیت تفکیک پسماند در حفظ محیط زیست، گفت: توسعه سیاست تفکیک زباله از مبدأ، جمع آوری مناسب زباله و نگاه اقتصادی به پسماند از سیاست‌ها و اهداف اصلی شهرداری است.