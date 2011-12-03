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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

استاندار ایلام خواستار تسریع در ساخت سد گاوی شد

استاندار ایلام خواستار تسریع در ساخت سد گاوی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام خواستار تسریع در ساخت سد گاوی واقع در شهرستان مهران از توابع این استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان مهران از نزدیک در جریان عملکرد و روند اجرایی این پروژهها قرار گرفت.

وی در بازدید از پروژه سد مخزنی گاوی، طی نشستی با کارکنان و مدیران طرح راهکارهای لازم برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل و بهبود روند اجرایی پروژه صادر کرد.

اعلایی خواستار تسریع در ساخت این سد شد و گفت: سد مخزنی گاوی با هدف تأمین آب شرب شهرستان مهران، کنترل و ذخیره سازی جریان نابهنگام و سیلاب های ورودی و توزیع مناسب آب چهار هزارهکتار از اراضی کشاورزی از طریق احداث شبکه آبیاری و زهکشی در محدوده اراضی موجود، با حجم مخزنی 47.7 میلیون مترمکعب و با اعتبار اولیه 750 میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی 10 درصد در حال اجراست.

استاندار ایلام از دیگر پروژه های شهرستان مهران نیز بازدید کرد.
 

کد مطلب 1476087

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