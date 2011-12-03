استاندار ایلام خواستار تسریع در ساخت سد گاوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان مهران از نزدیک در جریان عملکرد و روند اجرایی این پروژهها قرار گرفت.

وی در بازدید از پروژه سد مخزنی گاوی، طی نشستی با کارکنان و مدیران طرح راهکارهای لازم برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل و بهبود روند اجرایی پروژه صادر کرد.

اعلایی خواستار تسریع در ساخت این سد شد و گفت: سد مخزنی گاوی با هدف تأمین آب شرب شهرستان مهران، کنترل و ذخیره سازی جریان نابهنگام و سیلاب های ورودی و توزیع مناسب آب چهار هزارهکتار از اراضی کشاورزی از طریق احداث شبکه آبیاری و زهکشی در محدوده اراضی موجود، با حجم مخزنی 47.7 میلیون مترمکعب و با اعتبار اولیه 750 میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی 10 درصد در حال اجراست.

استاندار ایلام از دیگر پروژه های شهرستان مهران نیز بازدید کرد.

