نفت به خودش باخت/ بازیکنانم مغرورانه بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق افزود: به تیم صنعت نفت به خاطر این پیروزی تبریک می گویم، آنها به خصوص در نیمه دوم بازی عملکرد خوبی داشتند و ما ضعیف بازی کردیم. آنها تیم خوب و پرمهره‌ای هستند که طرفداران زیادی دارند و امروز توانستند از اشتباهات ما برای رسیدن به پیروزی استفاده کنند.

وی ادامه داد: سال گذشته در شرایطی که پیروانی به صنعت نفت آمده بود و همه منتظر یک شوک مثبت در صنعت نفت بودند ما 5 بر یک این تیم را شکست دادیم اما امسال با رفتن پیروانی و همان فضایی که در تیم نفت به وجود آمده بود مغلوب این تیم شدیم، گاهی رفتن و آمدن مربیان برای یک تیم شوک یا انگیزه ایجاد می کند که امروز این اتفاق برای صنعت نفت آبادان رخ داد.

سرمربی تیم نفت تهران با بیان اینکه این دیدار را به اشتباهات غیرقابل بخشش خودمان واگذار کردیم، ادامه داد: ما در نیمه اول پس از گل برتری دو، سه موقعیت خوب را از دست دادیم و در حالی که صنعت نفت تسلیم ما بود نتوانستیم از این برتری استفاده کنیم اما در نیمه دوم، ناگهان شرایط تغییر کرد. این هم از جذابیت‌های تیم فوتبال است، ما به خودمان باختیم و نفتی‌های آبادان با تلاش خودشان پیروز شدند.

وی با بیان اینکه تذکرات لازم را به بازیکنان در خصوص وضعیت صنعت نفت بین دو نیمه و نفرات تیمش داده بود، اظهار داشت: شاید فشار روانی و استرسی که روی تیم ما به دلیل قرار داشتن در جمع مدعیان و تیم‌های بالانشین وجود دارد در عملکرد تیم ما تاثیر می گذارد. من می دانم کار کردن در چنین فضایی برای بازیکنان ما دشوار است خصوصا این مسئله در نیمه دوم روی ما تاثیر منفی گذاشت.

فرکی با اشاره به اینکه تیمش در دیدار با صبا به دلیل بدشانسی پیروزی را با تساوی عوض کرد، افزود: من به خاطر آنکه پیروزی در بازی صبا را از دست دادیم ناراحت بودم و در این دیدار هم بیشتر ناراحتم اما باید با این شرایط کنار بیایم زیرا ما عملکرد خوبی نداشتیم.

وی در مورد ناهماهنگی خط دفاع و دروازه بان تیمش تاکید کرد: ما در این هفته روی این موضوع کار کرده بودیم و در دو بازی گذشته هم به خاطر این مشکلات ضربه خوردیم و در این بازی هم اشتباهات و تعلل خط دفاع شکست خوردیم. من در نیمه دوم تغییر سیستم دادم و قابل پیش بینی بود در آن شرایط تیم صنعت نفت به ضد حمله روی آورد و در همین شرایط هم گل سوم را دریافت کردیم.

وی با بیان اینکه غرور بازیکنان هم عامل دیگری از این شکست بود، تاکید کرد: باید بگویم هشت یا نه بازیکن ما در این دیدار باید تعویض می شدند زیرا متاسفانه آنها خوب بازی نکردند و کمکی برای تیم ما نبودند و حتی بازیکنانی هم که اضافه شدند به ما کمکی نکردند، نه اینکه بد بودند بلکه وقتی در مجموعه تیمی یکی دو نفر اشتباه می کنند قابل جبران است اما وقتی هشت یا نه نفر اشتباه می کنند رفع آن کار سختی خواهد بود.

فرکی در پایان با بیان اینکه مصدومیت عزتی و مهرآزما باعث شده در جناح راست خبر داشته و با مشکلات زیادی روبه‌رو شویم، از جذب دو سه بازیکن جدید در نیم فصل خبر داد و در مورد اشتباهات ساشا مکانی در این دیدار گفت: پس از بازی من به وی گفتم: "باید با آرامش بیشتری به میدان بروی، وقتی همه اشتباه می کنند تو باید به عنوان آخرین نفر اشتباهات را جبران کنی ولی وقتی تو اول اشتباه کنی دیگر جای جبران ندارد". متاسفانه از لحاظ روح روانی فشار زیادی روی ماست و همین باعث بالا رفتن انتظارات از ما شده است.