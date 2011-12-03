مراسم پاسداشت ثبت تعزیه برغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همرمان با هفتمین روز ایام عزاداری سرور شهیدان امام حسین (ع) استاندار البرز عیسی فرهادی به همراه مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگردی استان البرز و جمعی از مسئولان شهرستان ساوجبلاغ در مراسم تعزیه حضرت علی اکبر (ع) که در حسینیه بزرگ روستای برغان برگزار می شد حضور یافتند.

در این مراسم لوح ثبت تعزیه برغان به عنوان میراث معنوی به حضور فرماندار تقدیم شد و پس از رویت وی این لوح در اداره کل میراث فرهنگی استان البرز نگهداری خواهد شد.

نوای تعزیه و مداحی تعزیه خوان امام حسین (ع) و حضرت علی اکبر(ع) فضای معنوی خاصی را در حسینیه بزرگ برغان که قدمت 600 ساله دارد حکمفرما کرده بود و کلیه حاضران را تحت تاثیر قرار داده بود.

تعزیه برغان یکی از قدیمی ترین تعزیه های کشور است که همه ساله مشتاقان زیادی را از داخل و خارج کشور به برغان می کشاند.