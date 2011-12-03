خوشحالم دربی کرمان مساوی نشد/ فوتبال بازی می کنیم نه فوتبالدستی!

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های مس سرچشمه و مس کرمان که با برتری 2 بر صفر تیمش همراه بود، گفت: من آنقدر شهامت دارم که دروغ نگویم. نتیجه این بازی ربطی به رقابت‌های لیگ نداشت و همواره در تاریخ باقی می ماند. من خوشحالم از این که اولین دربی لیگ برتری کرمان را تیم مس سرچشمه برد.

وی افزود: خوشحالم از اینکه سه امتیاز این بازی به یکی از دو تیم رسید، چون نتیجه تساوی به نفع هیچ یک از آنها نبود و امیدوارم در بازی برگشت نیز سه امتیاز به یکی از این دو تیم برسد.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه تاکید کرد: در دربی قشنگ بازی کردن زیاد مهم نیست بلکه نتیجه پایانی مهم است. خوشبختانه بازیکنان من سیستمی را که پیش از بازی اتخاذ کرده و روی آن کار کرده بودیم تا آخرین لحظه در زمین اجرا کردند. البته بازیکنان مس آنچه را که ما می خواستیم انجام دادند، یعنی انجام یک بازی مستقیم و ارسال توپ‌های هوایی بلند.

شرفی در خصوص تیم مس کرمان نیز اظهار داشت: بازیکنان مس باید روی زمین بازی می کردند تا بتوانند از فاصله خطوط سه گانه تیم ما استفاده کنند. علاوه بر این آنها نباید دو بازیکن سرعتی خود را نیز تعویض می کردند.

وی در ادامه اظهار داشت: البته بازیکنان ما در جریان بازی با صبر و حوصله بازی کردند و توانستیم با موقعیت‌هایی که بدست آوردیم دو گل بزنیم.

شرفی ضمن ابراز تعجب از اینکه چرا تماشاگران کرمانی از این دربی استقبال نکردند، گفت: در خصوص نتایج خودمان باید بگویم که فوتبال "خم رنگرزی" نیست که ما در آن سریع به نتیجه برسیم بلکه نیاز به زمان داریم. خوشبختانه بازیکنان ما خود را باور کرده و روش مبارزه کردن را بلد شده‌اند. اگر بازیکن، مربی و خود را باور کند پیشرفت می کند، البته این موضوع نیز نیاز به زمان دارد و در حال حاضر من در تیمم روی آن کار می کنم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه با اشاره به اینکه دوران بازیکن سالاری در فوتبال به پایان رسیده است، تاکید کرد: من روز گذشته به رغم نیازی که به مولایی داشتم می خواستم او را اخراج کنم و حتی به وی گفتم ساکت را بردار و برو اما او نرفت و امروز هم دیدید که با چه انگیزه‌ای در درون زمین بازی می کرد. به نظر من یک سرمربی باید بتواند تیم خود را مدیریت کند.

وی در ادامه تصریح کرد: آیا شما می دانید که در این بازی، بازیکنان ما چند تکل زدند؟ همه این موضوعات نشان دهنده همبستگی و همدلی بازیکنان ماست و اگر آنها نتوانند خواسته‌های من را در زمین اجرا کنند روی نیمکت جایی نداشته و از ترکیب تیم بیرون گذاشته می شوند. آنها باید بدانند که ما فوتبال بازی می کنیم نه فوتبالدستی!

شرفی اظهار داشت: آیا تا به امروز یک مصاحبه از من خوانده‌اید که گفته باشم دروازه بان نداریم یا فلان بازیکن ما مصدوم است؟ دلیلش این است که من یک تیم را هیچ وقت فدای یک بازیکن نمی کنم. من دیروز با قدرت به بازیکنان گفتم که روش کارم این است.

وی در خاتمه در خصوص جذب بازیکنان خارجی در تیم مس سرچشمه نیز خاطرنشان کرد: من بازیکنی را که اهل زد و بند باشد به تیم نمی آورم، بلکه فوتبالیستی را می خواهم که تکنیک داشته و تاکتیک پذیر باشد تا در نهایت بتواند به رشد فوتبال استان کرمان کمک کند.