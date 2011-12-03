15 هزار کارت خرید اعتباری کارکنان دولت در قزوین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیمی در این باره اظهارداشت: هدف اصلی اجرای طرح میزان فرهنگسازی در گرایش مردم به خرید کالاهای داخلی است.



وی گفت: این کارتها یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان اعتبار دارد که به صورت ماهانه با خرید هر کالا اقساط آن از حقوق کارمندان کسر می شود و سازمان مربوط ضامن تعهدات کارمندان است.



رحیمی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ فروشگاه در استان در زمینه اجرای طرح با طرح قرارداد بسته اند و سیستم نرم افزاری در این مراکز نصب شده است.



وی با بیان اینکه توسعه تجارت الکترونیک و حمایت از تولید داخل از مهمترین اهداف اجرای طرح میزان در استان است، بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای طرح میزان تاکید کرد و گفت: برهمین اساس لازم است تا ادارات با تسریع در روند انتقال اطلاعات کارکنان دستگاه‌های متبوع کارت‌های اعتباری میزان را با سهولت بیشتری در دسترس آنان قرار دهند.

دبیرستاد طرح ملی میزان در استان قزوین با اشاره به مزایای طرح خرید اعتباری میزان یادآورشد: اجرای طرح ملی خرید اعتباری میزان، موجب افزایش قدرت خرید مردم و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

وی گفت: این طرح ملی با هدف افزایش توان خرید و رفاه کارکنان دولت، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از اشتغال و تولید داخل، جلوگیری از تزریق بی‌رویه نقدینگی در جامعه و توسعه تجارت الکترونیک اجرا می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه اجرای این طرح موجب ایجاد رقابت بین تولید کنندگان و در نتیجه بهبود وضعیت تولید و اشتغال می‌شود تصریح کرد: این طرح با همکاری دستگاه‏های اجرایی، بانک‌های عامل، تولیدکنندگان داخلی و شبکه توزیع اجرا می‌شود.

وی حذف واسطه‌ها را از دیگر مزایای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: بالا رفتن قدرت خرید مردم، کاهش قیمت تمام شده، ساماندهی نظام تولید، توزیع و ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد کشور از دیگر مزایای این طرح است.

این مسئول در ادامه با اشاره به شرایط کالاهای مشمول این طرح بیان کرد: از نظر کیفیت کالای ارائه شده باید کالای مورد نظر دارای ایران ‌کد بوده و قیمت تمام شده نیز به تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌ کننده برسد.