فکر شکست نفت را نمی کردیم/ جایگاه واقعی نفت آبادان اینجا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی مرتضوی پس از پیروزی 3 بر یک تیمش مقابل نفت تهران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من این پیروزی را به مردم آبادان و خصوصا غلامحسین پیروانی که تیم را تا این حد آماده به ما تحویل داده بود تبریک می گویم. ما نفت را از قبل آنالیز کرده و در زمان کمی که داشتیم سیستم‌های این تیم را به خوبی به بازیکنان گفته بودیم. نفرات تیم هم برنامه‌های تاکتیکی را به نحوی شایسته در زمین پیاده کردند.

وی غافلگیری و سهل انگاری را عامل گل برتری تیم نفت تهران در نیمه نخست دانست و تاکید کرد: نیمه دوم ما همان روش نیمه نخست را ادامه دادیم و به بازیکنان گفتم با همین سبک و رعایت نظم و انضباط می توانید موفق شوید. در نیمه دوم هم شرایط فراهم شد و توانستیم از موقعیت‌ها برای پیروزی استفاده کنیم.

سرمربی موقت تیم صنعت نفت آبادان با بیان اینکه "برای تساوی مقابل تیم دوم جدول به تهران آمده بودیم"، تاکید کرد: تیم نفت در این فصل تنها یک بازی را باخته بود و این دومین شکستش بود، به همین دلیل پیروزی ما قبل از بازی مقابل این تیم سخت به نظر می رسید ولی با تلاش بازیکنان به این موفقیت دست یافتیم.

مرتضوی در مورد اینکه آیا به همکاری‌اش با تیم نفت به عنوان مربی ادامه می دهد، تاکید کرد: قرارداد من با این تیم به عنوان مربی بود نه سرمربی و همین که یکی دو بار به من اجازه دادند به عنوان نفر اول هدایت تیم را برعهده بگیرم از مسئولان تشکر می کنم، از قبل هم قرار بود من در این بازی‌ها مربی باشم تا سرمربی مشخص شده و من به عنوان دستیار اول به کارم ادامه دهم.

وی با ابراز اطمینان از اینکه با پیروزی مقابل نفت تهران تماشاگران آبادانی با تیم صنعت نفت آشتی می کنند، خاطرنشان کرد: امیدوارم شرایطی فراهم شود که با حضور سرمربی جدید پرتغالی، هواداران دوباره از تیم حمایت کنند و بتوانند با سرمربی جدید نتایج بهتری کسب کنیم.

سرمربی موقت تیم نفت در مورد اینکه آیا این تیم توانایی رسیدن به رده های بالاتر را دارد؟، گفت: جایگاه واقعی صنعت نفت بالاتر از رده فعلی است که در آن قرار دارد، ما در سه مسابقه در دقایق پایانی پیروزی را از دست دادیم و در یک دیدار مساوی را در همین لحظات با باخت عوض کردیم. اگر این امتیازات از دست نمی رفت، الان در رده های بالاتر جدول قرار داشتیم.