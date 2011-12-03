نفرات برتر مسابقات ووشو قهرمانی ایلام معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ووشو قهرمانی استان در رده سنی نونهالان و نوجوانان در سالن ورزشی اختصاصی ووشو در شهر ایلام برگزار شد.

این دوره از مسابقات که با حضور 143 ورزشکار از شهرستانهای تابعه به مدت دو روز برگزار شد در یازده وزن نونهالان علیرضا نیازی، امیر حسین مالک، یاسر انصاری فر، امیر محمد عبدالهی ، معین ناصری، ماهان زمانی، عرفان محبتی، محمد گراوند، آرمان شیرخانی، مهراب فتاح نیا و علی احمدی عناوین نخست را به خود اختصاص دادند .

در رده نوجوانان فرمان فاطمی، پوریا نظری، مهدی ترک جوش، امیر حسین شاهمرادی، علی براران، پوریا بابا پیری، اشکان عربی، سهراب زارعی، حسین عبدی، ابوالفضل خدادادی ، مالک سلامتیان و حامد محمدی عناوین نخست اوزان مختلف را به دست آوردند.