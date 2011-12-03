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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

ناشنوای نهاوندی برترین بازیکن مسابقات جهانی فوتسال ناشنوایان شد

ناشنوای نهاوندی برترین بازیکن مسابقات جهانی فوتسال ناشنوایان شد

همدان - خبرگزاری مهر: علی اکبر احمدوند ناشنوای نهاوندی برترین بازیکن مسابقات جهانی فوتسال ناشنوایان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جهانی فوتسال ناشنوایان با قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در کشور سوئد پایان یافت و علی اکبر احمدوند بازیکن اهل شهرستان نهاوند از توابع استان همدان عنوان برترین بازیکن را کسب کند.

تیم ملی ایران در دیدار نهایی این مسابقات چهار بر دو ترکیه را شکست داد و به مقام قهرمانی جهان رسید.

احمدوند در قهرمانی تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران نقش پررنگی داشت و گل های مهمی را برای این تیم در طول مسابقات به ثمر رساند.

این ورزشکار نهاوندی در بازگشت به زادگاهش در حضور رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند، رئیس هیئت فوتبال، مربیان و ورزشکاران در میدان امام خمینی نهاوند مورد استقبال قرار گرفت.

کد مطلب 1476111

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