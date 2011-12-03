سایه سنگین نگرانی ها درباره آینده افغانستان بر اجلاس بن 2

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در گزارشی به پیش بینی نتایج نشست "بن 2 "پرداخت و اعلام کرد چشم انداز موفقی برای آن وجود ندارد.



این روزنامه آلمانی در گزارش خود این طور عنوان کرد که بر اساس گزارشهای ارائه شده در رسانه های مختلف دلهره ها و نگرانی های شدید و پیش بینی های تیره و تار درباره آینده افغانستان بر اجلاس بن 2 سایه افکنده است.

به نوشته تاگس اشپیگل، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان رسما به عنوان رئیس این اجلاس انتخاب شده است که در آن راهکارهایی برای آینده افغانستان پس از پایان عملیات نظامی ناتو در این کشور در سال 2014 ارائه خواهد شد. نمایندگانی از 85 کشور و 16 سازمان بین المللی در این اجلاس گردهم خواهند آمد. در این اجلاس مسائل مهم واگذاری مسئولیتهای امنیتی به افغانها و تلاش برای گفتگوهای صلح با طالبان و مسئله پیشرفتهای اقتصادی این کشور و پایداری تمام منطقه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

به اعتقاد "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان یک راه حل طولانی مدت برای اختلافات در افغانستان تنها با ابزار نظامی امکانپذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرده است که افغانستان در عرصه داخلی به یک روند آشتی سیاسی نیاز دارد و این مسئله باید همراه با یک شراکت خوب با همسایگانش باشد.

وزیر امور خارجه آلمان نیز بر مسئله حمایت بین المللی طولانی مدت از افغانستان تاکید داشته و خاطر نشان کرده است که همچنین پس از برگشت ناتو از این کشور باید جامعه بین المللی مشترک و هماهنگ در راستای پیشرفت این کشور و حمایت از آن همکاری کنند.

بر اساس اسناد امنیتی و نظامی منتشر شده، رسانه ها از دلهره ها و نگرانی های شدید اعضا پیش از برگزاری این کنفرانس خبر داده اند.بر این اساس حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان این دیدار را نه به عنوان یک شانس، بلکه به عنوان یک تهدید قلمداد می کند.

بر اساس یک سند آمریکایی از Combined Joint Intelligence Operations Center کرزای بر این باور است که غربیها می خواهند وی را در بن منزوی و از قدرت برکنار کنند.

تاگس اشپیگل در ادامه گزارش خود نوشت : همچنین مسئله تحریم اجلاس بن از طرف پاکستان به واسطه حمله اخیر جنگنده های ناتو به دو پست مرزی در این کشور که به کشته شدن حدود 24 سرباز پاکستانی منجر شد بر این اجلاس سایه افکنده است. با وجود تلاشهای بین المللی برای متقاعد کردن پاکستان به منظور شرکت در این اجلاس، اما اسلام آباد همچنان بر نظر خود باقی ماند.

پاکستان نقش کلیدی در منطقه ایفا می کند. مناطق مرزی این کشور به عنوان پایگاه عقب نشینی نیروهای طالبان از افغانستان اهمیت پیدا کرده است. همچنین این احتمال داده می شود که رهبر شورشیان افغانستان در پاکستان حضور داشته باشد. به این ترتیب پایداری منطقه بدون حضور قدرت اتمی یعنی پاکستان امکانپذیر نمی باشد.

