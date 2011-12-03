سه هندبالیست نوجوان ایلامی ملی پوش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام گفت: از سوی فدراسیون هندبال از سه نوجوان هندبالیست شایسته ایلام آقایان جواد همتی، یوسف وحیدنیا و حمیدرضا تاجیک دعوت شد تا جهت حضور در اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور در موعد مقرر خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

فرزاد فتاحی بیان داشت: اردوی تیم ملی در مورخ 20/9/90 لغایت 22/9/90 به مدت سه روز در محل ورزشگاه فولاد مبارکه اصفهان جهت اعزام به کشور قطر برگزار می شود.

این مسئول یادآور شد: 14 مدال قهرمانی جهان طی سال جاری توسط ورزشکاران استان ایلام کسب شده است.

وی یادآور شد: 32 هزار ورزشکار در استان ایلام فعالیت دارند.

