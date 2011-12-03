از بازی احساسی شهرداری استفاده کردیم/ فوتبال بدون تماشاگر معنایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مهمترین بازی‌های هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم استقلال موفق شد در تبریز و در جدالی دشوار با نتیجه 2 بر یک از سد شهرداری این شهر بگذرد.

پرویز مظلومی در کنفرانس خبری بعد از این بازی ضمن تمجید از بازی حریف اظهار داشت: شهرداری در نیمه دوم بازی با حمایت تماشاگرانش فشار زیادی به تیم ما وارد کرد اما خوشبختانه سه امتیاز حساس این بازی را از آن خود کردیم. شهرداری در نیمه دوم بی مهابا حمله می کرد و برنامه ما این بود که از احساسی بازی کردن این تیم نهایت استفاده را ببریم و در ضد حمله به گل سوم برسیم.

مظلومی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد عملکرد ضعیف هافبک‌های استقلال در نیمه دوم پرسید، گفت: هافبک‌های ما در نیمه اول عملکرد بسیار خوبی داشتند اما قبول دارم در نیمه دوم کاملا افت کردند و همین موضوع باعث شد آنها بتوانند میانه میدان را در دست بگیرند، البته بیشتر حملات شهرداری تا پشت محوطه جریمه ما موثر بود و آنها کمتر روی دروازه خطرساز شدند، تنها ضربه پنالتی بود که خوشبختانه به گل تبدیل نشد.

سرمربی استقلال در مورد دربی هفته آینده افزود: در تمرینات این هفته بازیکنانی را که در دربی به میدان خواهند رفت را مشخص می کنیم. بازیکنانی که در دربی بازی می کنند باید کمی باتجربه‌تر از بقیه بازیکنان باشند. ما برای جام حذفی برنامه ویژه‌ای داریم چرا که با توجه به کم شدن سهمیه ایران برای لیگ قهرمانان آسیا رسیدن به این رقابت‌ها اکنون در جام حذفی بسیار آسان‌تر از رقابت‌های لیگ شده است. ما تمام تلاش خود را می کنیم که از طریق جام حذفی بتوانیم سهمیه آسیا را کسب کنیم.

مظلومی در مورد میزان محرومیت جباری که از سوی کمیته انضباطی باشگاه اعلام شده است، نیز گفت: باشگاه استقلال همیشه برخورد مناسبی با مسائل اخلاقی و بی انضباطی‌ها داشته است. روز گذشته هم در کنفرانس خبری گفتم من از حق خودم گذشت کردم تا جباری به تیم بازگردد. البته باشگاه از من در مورد حکم او سئوال کرد و با موافقت من این رای صادر شد.

پرویز مظلومی با تاکید براینکه مدیریت باشگاه استقلال از او حمایت می کند، افزود: بازیکن را به راحتی می توان تنبیه کرد اما تاثیری که این تنبیه روی او می گذارد ممکن است به قیمت از بین رفتن بازیکن تمام شود.

سرمربی استقلال ضمن تاکید براینکه به نتایج دیگر تیمها توجهی ندارد، اظهار داشت: برای حضور پر قدرت در هر سه جام باید در فصل نقل و انتقالات نیم فصل یک مهاجم سرزن و یک مدافع به خدمت بگیریم. وقتی رقابت‌ها فشرده می شود باید تعداد بازیکنان‌مان هم زیاد باشد تا بتوانیم به صورت چرخشی از همه آنها استفاده کنیم.

مظلومی در پایان در مورد حضور تماشاگران در ورزشگاه گفت: تماشاگران سرمایه‌های فوتبال هستند و نیامدن آنها به ورزشگاه جذابیت فوتبال را کاملا از بین می برد. فوتبال ما با تماشاگر زنده است و اگر به آنها بگوییم به ورزشگاه نیایند فوتبال دیگر معنایی ندارد.