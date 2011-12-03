به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده پس از شکست 3 بر یک نفت تهران برابر صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق افزود: بازیکنان ما در این دیدار مغرورانه بازی کردند و همین علت باعث شد نتوانند نتیجه خوبی کسب کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با عملکردی که تیم ما از خود ارائه داد و بازی خوبی که صنعت نفت انجام داد باید بگویم که آبادانی‌ها حق‌شان پیروزی در این میدان بود.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران همچنین تاکید کرد: از ابتدا هم گفته بودیم هدف‌مان قهرمانی در لیگ نیست اما تلاش‌مان را می کنیم که بتوانیم جایگاه بهتری را در جدول رده بندی لیگ برتر به دست آوریم.