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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

منصور قنبرزاده:

غرور عامل شکست نفت تهران بود/ آبادانی‌ها مستحق پیروزی بودند

غرور عامل شکست نفت تهران بود/ آبادانی‌ها مستحق پیروزی بودند

مدیرعامل باشگاه نفت تهران، غرور و بازی مغرورانه نفرات تیمش را عامل شکست برابر صنعت نفت آبادان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده پس از شکست 3 بر یک نفت تهران برابر صنعت نفت آبادان در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق افزود: بازیکنان ما در این دیدار مغرورانه بازی کردند و همین علت باعث شد نتوانند نتیجه خوبی کسب کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با عملکردی که تیم ما از خود ارائه داد و بازی خوبی که صنعت نفت انجام داد باید بگویم که آبادانی‌ها حق‌شان پیروزی در این میدان بود.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران همچنین تاکید کرد: از ابتدا هم گفته بودیم هدف‌مان قهرمانی در لیگ نیست اما تلاش‌مان را می کنیم که بتوانیم جایگاه بهتری را در جدول رده بندی لیگ برتر به دست آوریم.

کد مطلب 1476125

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