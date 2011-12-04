همه بودند جز تماشاچیان!/ کرمانیها با فوتبال قهر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان با توجه به استعداد های غنی ورزشی طی پنج سال اخیر خود را به عنوان یکی از قطبهای فوتبال ایران مطرح کرده است و در این مسیر حتی تا مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا نیز پیش رفت در نهایت در مقابل یک تیم ایرانی از این مسابقات معتبر بین المللی حذف شد.

هم اکنون نیز با معرفی دو نماینده خود در لیگ برتر به نام مس کرمان و مس سرچشمه نشان داده است که از ظرفیتهای بالقوه ای در این بخش برخوردار است و این درحالی است که که دو تیم فوتبال بانوان شهرداری بم و فریکو سیرجان نیز در لیگ برتر بانوان کشور در رده های اول و دوم صدر لیگ بانوان را نیز به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر تیم گل گهر سیرجان و مس رفسنجان نیز در لیگ دسته اول در دو گروه مختلف به مصاف حریفان خود می روند و در این میان گل گهر سیرجان از بخت زیادی برای صعود به لیگ برتر برخوردار است.

اما روز گذشته شهر کرمان شاهد برگزاری نخستین دیدار دربی خود بود تقابل تمام سرمایه های فوتبال بزرگترین استان کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان که یکی از مجهزترین ورزشگاههای کشور نیز محسوب می شود.

لزوم آسیب شناسی فوتبال کرمان/ تماشاگران کجا بودند؟

در این دیدار مس سرچشمه سه امتیاز بازی را کسب کرد که بتواند حداقل با کمک تیم هم نام خود جهشی در جدول داشته باشد اما با وجود این پیروزی فانوس لیگ برتر هیچ کاندیدایی بهتر از مس سرچشمه ندارد و به نظر می رسد هیچ اراده ای هم برای خروج مس سرچشمه از این وضعیت وجود ندارد.

اما فارغ از نتیجه بازی دربی کرمان یک مسئله را به صورت پر رنگ به مسئولان ورزش کرمان نشان داد اینجا دیگر کسی فوتبال را دوست ندارد.

افت تماشاگران از 20 هزار نفر به 400 نفر

در حالیکه سالهای قبل ورزشگاه 20 هزار نفری کرمان مملو از تماشاچی می شد و در دیدار مقابل تیم عربستانی در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا هزاران کرمانی پشت در ورزشگاه برای دیدن این بازی اشک می ریختند متاسفانه در اوج فوتبال کرمانی سهم فوتبال از جمعیت یک میلیونی شهر کرمان تنها 400 تماشاچی بود.

به نظر می رسد این دقیقا پاشنه آشیل فوتبال کرمان است که بارهای بلاژویچ و شرفی در این خصوص تذکر داده اند اما اینکه چه شده است که دیگر تماشاگران کرمانی به ورزشگاه نمی آیند سوالی است که باید مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد.

تماشاگران فوتبال پاک می خواهند/ افزایش مسائل ضد فرهنگی در فوتبال

چه شده که هواداران کرمانی که روزگاری برای دیدن بازیهای مس بلیط تهیه می کردند و مدتها در صف می ماندند حتی حاضر نیستند یک دیدار را رایگان نگاه کنند و دیگر امور روزمره خود را به این ورزش که در برخی موارد از آن به عنوان فوتبال ناپاک نیز نام می برند ترجیح می دهند.

چه شده که در حالی که مردم کرمان نشان داده اند ورزش دوست و علاقمند به فوتبال هستند در دربی دو تیم کرمانی را تنها می گذارند؟

مهمترین نکته در این زمینه افت زمینه های فرهنگی و اجتماعی در ورزشگاهها است که نمونه بارز آن را می توانیم در رفتار برخی بازیکنان ببینیم به عنوان یک مصداق عینی حرکت زننده نصرتی و رضایی است که درحالی این حرکت مایه مضحکه فوتبال کشور شد و ارزشهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ما را زیر سوال برد در نهایت تعجب می بینیم که رئیس کمیته انضباطی لیگ می گوید در حال حاضر منعی برای حضور این به اصطلاح ورزشکاران در لیگ برتر وجود ندارد!

پولهای هنگفتی که بیهوده خرج می شود

جابجایی پولهای حساب نشده و هنگفت در روزگاری که ورزش فوتبال ایران فقط در بخش جابجایی پول حرفه ای است.

روزگاری که مشکلات اقتصادی مردم به مهمترین دغدغه آنها تبدیل شده یک فرد تحصیل کرده بعد از سپری کردن پله های مختلف تحصیلی با مدرک دکتری هنوز نمی تواند مانند یک بازیکن درجه سوم یک تیم لیگ برتری که در انتهی جدول هم حضور دارد درآمد داشته باشد.

مربیان در مصاحبه های مطبوعاتی یکدیگر را به سادگی مورد هدف قرار می دهند بازیکنان پولهای میلیونی می گیرند، قراردادهای زیر میزی بسته می شود و در نهایت در این میان فرهنگ در میدان ورزش که میدان جوانمردی است رنگ می بازند و دیگر ورزشگاه مکانی فرهنگی نیست بلکه میدانی برای دلال بازی و حرکات ناشایستی از نوع حرکات بازیکنان پرسپولیس است و یا اینکه هزاران تماشاگر دارند شعارهای نامناسب برعلیه تیم مقابل سر می دهند و در اینجا باید پرسید آیا همین عوامل نیستند که هواداران را از ورزشگاه دور می کنند.

تیمهای فوتبال روزگار پر از فراز و نشیب دارند اما تیمی موفق است که بتواند اعتماد هوادارنش را جذب کند در این میان پس از حضور گنجعلیخانی در صدر مدیریت باشگاه مس کرمان وضعیت این تیم روند مطلوبی حداقل از لحاظ فرهنگی یافته است اما برخی اخبار هوارداران را برای حضور در ورزشگاه دو دل می کند.

چه کسی پاسخ هدر رفت دو میلیارد تومان در مس را می دهد

چرا مس کرمان در زمان نقل و انتقالات فوتبال برخلاف نظر کارشناسان با مربی قرارداد بست که نشان داد توان ادامه روند صعودی در مس را ندارد و تمام داشته هایش را خرج کرده است؟ چرا مس کرمان برخلاف آنچه گفته می شد اخلاق بازیکنان را به عنوان مهمترین ملاک برای جذب بازیکن قرار داده است بازیکنانی جذب کرد که جمعیت 20 هزار نفری ورزشگاه کرمان را به 400 نفر رساندند؟ چرا کمیته نقل و انتقال بازیکن مس در فصل نقل و انتقالات دو میلیارد تومان پول مردم را برای انتقال چند بازیکن خارجی جذب کرد که هم اکنون از آنها به عنوان بازیکنان بی خاصیت نام برده می شود و چرا هم اکنون کسی پاسخگو نیست که این بازیکنان درجه چهار و پنج خارجی را چه کسی و با چه مسئولیتی به مس آورده است و جوابگوی این هدر رفت بیت المال کیست؟

از سوی دیگر هواداران مس کرمان می بینند که هیچ کس دلش نیز برای این فوتبال نمی سوزد.

داستان تلخ صعود سرچشمه

داستان صعود مس سرچشمه به لیگ برتر یکی از غم بار ترین داستانی صعود به لیگ برتر بود بطوریکه بازیکنان این تیم هنوز نتوانسته اند توان و روحیه از دست رفته خود در فصل نقل و انتقالات را باز یابند.

مس سرچشمه به لیگ برتر صعود کرد اما هیچ جشنی برای صعود گرفته نشد در عوض بازار خرید امتیاز این باشگاه به تیمهای مردودی و بی استعداد برخی شهرهای پر ادعا در زمینه ورزش بود که این سو و آن سو نقل می شد.

بازیکنان مبهوت مس سرچشمه همچنان چشم انتظار این بودند که آیا از آنان به عنوان ستاره های فوتبال کرمان یاد می شود که با دست خالی به لیگ برتر صعود کردند یا اینکه تیمی متخلف که نباید در لیگ برتر حضور یابد و در نهایت مشخص شد تمام این مسائل و بازیها جوسازی بود برای خروج این امتیاز از استان کرمان به تیمهای سقوط کرده به لیگ دسته اول که خود توان صعود به لیگ برتر ندارند.

فرصت سوزی فوتبال در کرمان/ چرا سرچشمه باید سقوط کند؟

در نهایت مس سرچشمه در حالی گام در لیگ برتر گذاشت که نتوانسته بود از لحاظ روحی و فنی خود را باز یابد و تیمی بود که بعد از سپری کردن استرس و اضطراب نصفه و نیمه بسته شد و گام در لیگ برتر گذاشت، هم اکنون نیز بسیار طبیعی و عقلانی است که این تیم نتواند نتیجه بگیرد و در کامل تعجب مسئولان استان نیز هیچ توجه خاصی به این تیم ندارند.

اما در مقابل در برخی استانی مسئولان رده بالای استان از تیم دسته سوم خود با چنان حرارتی یاد می کنند که گویی در بالاترین سطح فوتبال کشور توپ می زند و برای حضور در لیگ برتر از هم اکنون برنامه دارند.

این درحالی است که به نظر می رسد هم اکنون مسئولان استان امیدوارند که مس کرمان به نوعی سهمیه خود را حفظ کند و همه هم به سقوط مجدد سرچشمه به لیگ دسته اول راضی هستند و حضور این تیم در لیگ برتر را دردسری یک ساله می دانند که نیمی از آن سپری شده است!

چرا ورزشگاه سرچشمه تکمیل نمی شود

این درحالی است سرچشمه به امکانی مجهز است که می تواند به سادگی تمام تیمهای لیگ برتر ایران را پشت سربگذارد.

ارتفاع مس سرچشمه از سطح دریا شرایطی را به وجود آورده که به سادگی می تواند هر تیمی را مقهور خود کند اما اینکه چرا ورزشگاه سرچشمه بعد از گذشت هفته ها از لیگ برتر هنوز آماده نشده است سوالی است که باید از مسئولان شرکت مس پرسید.

در مجموع افول فرهنگ و ارزشهای اجتماعی در عرصه فوتبال، جابجایی پولهای بیهوده و بی اثر در ورزش در حالیکه برخی تیمهای دیگر استان در لیگهای برتر مانند تیمهای لیگ برتر فوتبال بانوان، والیبال کرمان و واترپلوی کرمان تشنه حتی چند میلیون پول برای گذران یک سال خود هستند، شکستهای پیاپی و وعده های عمل نشده مسئولان تیمهای فوتبال و حواشی فوتبال کرمان که در بسیاری موارد بیشتر مضحک است تا حاشیه ای جدی هواداران فوتبال کرمان را از 20 هزار نفر به 400 نفر رسانده است.

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گزارش: سید علی موسوی

عکس: حمید صادقی