حمید مکارم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قم دومین کانون دیپلماسی رسانه‌ای کشور تلقی می‌شود و هر چقدر تسلط خبرنگاران قمی نسبت به واقعیت‌های جهانی بیشتر باشد و درک شفاف‌تری از واقعیت‌ها داشته باشند قطعا در اطلاع‌رسانی می‌توانند مفیدتر انجام وظیفه کنند.



وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای برگزاری دوره آموزش دیپلماسی ویژه خبرنگاران قم بیان داشت: این درخواست قبلا به وزارت امور خارجه ارائه شده بود اما به خاطر تغییر وزیر و مسائل داخلی وزارتخانه، برگزاری این دوره آموزشی به تعویق افتاد.



مکارم ادامه داد: در سفری که به تازگی وزیر امور خارجه و برخی مسئولان این وزارتخانه به قم داشتند این موضوع مجددا مطرح و مورد موافقت سخنگوی وزارت امور خارجه قرار گرفت.



رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم گفت: با هماهنگی‌های انجام شده قرار شد دوره آموزش دیپلماسی ویژه خبرنگاران به زودی در تهران یا قم برگزار شود.

