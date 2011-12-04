به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ملی امنیت پاکستان در نظر دارد به منظور گسترش پیام امنیت و صلح و برادری اسلام در جامعه در ماه محرم الحرام کنفرانس " سیرت حضرت امام حسین(ع)" را با حضور رهبران فرقه‌های مختلف دینی برگزار کند.



رانا تنویر، مسئول اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای این کمیته در خصوص اهداف برگزاری سمینار سیرت حضرت امام حسین (ع) گفت: اسلام بزرگترین مکتب صلح و امنیت در جهان است و جامعه کنونی ما بیش از پیش نیازمند به برقرار تقریب و صلح در جامعه است.



عباس فاموری، رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی نیز در دیدار با اعضای برگزار کننده این همایش علاقه و احساسات هیئت کمیته ملی امنیت را نسبت به برقراری صلح و تقریب در جامعه را مورد تشویق و تقدیر قرار داد و گفت: مساله تقریب بقدری دارای اهمیت است که همواره عالمان پیشین با بررسی مبانی فقهی، تفسیری و کلامی و... همواره برای تحقق آن سعی و تلاش داشته‌اند.



وی افزود: هدف از تقریب این است همه علمای دین درباره دیگر مذاهب مطالعه کنند تا بر آنها آشکار شود با داشتن اصلِ اعتقادات (اسلام)، مشترک، همه مسلمانان در اصلِ اسلام؛ یعنی اعتقاد به خدا، وحدانیت خدا و نبوت پیامبر و اعتقاد به معاد با یکدیگر اشتراک نظر دارند.



فاموری تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع تقریب و رسالت فرهنگی و مذهبی خانه فرهنگ ایران، این نمایندگی در خصوص گسترش تقریب بین المذاهب و پیام اسلام ناب محمدی آماده هرگونه همکاری است.

