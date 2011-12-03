1500 هکتار از اراضی دهلران به کشت صیفی جات اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اقدسی اظهار داشت: محصولات صیفی ایلام شامل هندوانه، خیار، گوجه فرنگی، بادمجان و خربزه است که در مناطق مختلف شهرستان دهلران کشت شده است.

این مسئول اضافه کرد: در هر هکتار زمین کشت شده بیش از 35 تن محصول صیفی برداشت می‌شود که در مجموع پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت پنج هزار و 250 تن صیفی در دهلران برداشت شود.

اقدسی تصریح کرد: این شهرستان دارای 100 هزار هکتار زمین کشاورزی است که سالانه به کشت انواع محصولات زراعی اختصاص می‌یابد.

وی یادآور شد: شهرستان دهلران قطب نخست تولید محصولات کشاورزی در استان ایلام است.