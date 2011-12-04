به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل وفایی با اشاره به اینکه نقاشی‌های دیواری و رنگ آمیزی دیوارهای شهری سبب آرامش و نشاط شهروندان می‌شود، افزود: دیوارهای شهر قم درحال رنگ آمیزی ونقاشی است که عمده آنها درمرکز شهر و نمای بیرونی مراکز آموزشی ومدارس می باشد.



وی بیان کرد: طرحی جامع از سوی کارشناسان ارایه شده که شامل تغییر رنگ دیوارهای فرسوده ، خارج شدن دیوارها از رنگ های کدر و نقاشی برخی دیگر از دیوارها است.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم هدف از رنگ آمیزی دیوارهای شهر را زیباسازی معابرعمومی، ساماندهی مبلمان شهری، بهبود آرامش روحی و روانی شهروندان و تغییر فضای ظاهری شهر عنوان کرد.



وی ادامه داد: در طراحی و تغییر سیمای شهری قم باید به روحیات، نیازهای معنوی و عمومی شهروندان و زایران توجه شود.



مبلمان شهری قم ساماندهی می شود



وفایی همچنین با تاکید بر ضرورت تغییر مبلمان شهری، بیان کرد: سیمای شهری، در ذهن وروحیات شهروندان بشکل مستقیم و غیر مستقیم اثر گذار است، لذا طراحی مناسب مبلمان شهری در قم می تواند علاوه بر کاهش ترافیک، تسهیل در ارایه خدمات، ناهنجاری‌های اجتماعی را محدود کند و تحت شعاع قرار دهد



وی افزود: سازمان زیباسازی به رغم کمبودها و محدودیت‌های گسترده در زمینه‌های نیروی انسانی، در تلاش است با هماهنگی برخی از معاونت‌های شهرداری‌، فعالیت‌های مناطق را در این زمینه هماهنگ، هدفمند و با پشتوانه علمی همراه سازد تا در آینده وضعیت فعلی مبلمان شهری ساماندهی شود.

