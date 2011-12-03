به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور غروب شنبه در کنفرانس خبری بعد از پایان دیدار تیمش با صبای قم در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم که به برتری یک بر صفر گیلانی‌ها انجامید، در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اکنون که برده‌ایم، نمی خواهم مانند همه مربیان بگویم که چون صبا را آنالیز کرده بودیم بردیم اما واقعا این کار در تیم ما انجام شده بود و شناخت خوبی از تیم صبای قم داشتیم.

وی ادامه داد: نکات مختلفی در خصوص این دیدار به بازیکنان تیمم گوشزد کرده بودم. ما می دانستیم که صبا در حرکات رو به جلو و برگشت‌ها چگونه کار می کند، در نیمه نخست خوب نبودیم و همه دیدند که صبای قم بارها موقعیت گلزنی داشت اما بازیکنان این تیم از فرصت‌های‌شان بهره نبردند.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان اضافه کرد: در بین دو نیمه اشکالات کار را به بازیکنان تیمم یادآوری کردم و نتیجه آن را در نیمه دوم گرفتیم، زیرا بهتر شده و خوب بازی کردیم و توانستیم چندین موقعیت گل ایجاد کرده و به گل برتری برسیم.

وی یاد آور شد: مدافعان ما مقابل توپ‌های روبه‌رو خوب ضربه می زنند و چون می دانستیم که صبا برای رسیدن به گل روی غلامرضا عنایتی تمرکز کرده است و خط میانی آنها در کنار مهاجمان با پنج بازیکن به سمت دروازه ما حمله می کنند، روی فضای خالی مرکز زمین آنها برنامه ریزی کردیم.

قاسمپور عنوان کرد: زمانی هم که هافبک‌های نفوذی صبا از گوشه‌ها به سمت دروازه ما حرکت می کردند، فضایی خوبی پشت سر آنها ایجاد می شد که کاملا برای این موضوع برنامه ریزی کرده بودیم و دیدید که به گل برتری هم رسیدیم و چند موقعیت خوب را نیز از دست دادیم.

وی در خصوص راهکارهایی که این مربی برای ایجاد تغییر و حرکت رو به رشد تیم داماش گیلان به کار برده است، تصریح کرد: من نمی خواهم بگویم که بعد از رفتن آقای دینورزاده کار زیادی انجام داده‌ایم اما واقعیت این است که در تیم ما نظم و انضباط حرف اول را می زند و چند بازیکن را هم جابه‌جا کردیم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان تصریح کرد: ما بعد از هفته هشتم یک روند یکسان و به دور از فراز و نشیب داشته‌ایم، ما هنوز هم تیمی مدعی نیستیم زیرا باید همچنان تلاش کنیم اشکالات‌مان را رفع کرده و بهتر از چیزی که الان هستیم شویم.

گفتنی است تیم فوتبال داماش گیلان در هشتمین بازی خارج از خانه خود در نیم فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یاگار امام (ره) قم میهمان تیم فوتبال صبا بود که در نهایت با گل محمد غلامی موفق به شکست صبا شد تا بدین ترتیب ضمن کسب ششمین برد این فصل با 22 امتیاز به مکان ششم جدول رده بندی صعود کند.