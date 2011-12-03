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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

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آزمایش موادمخدر پیش از ازدواج و استخدام در اردبیل اجباری می شود

آزمایش موادمخدر پیش از ازدواج و استخدام در اردبیل اجباری می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت استان اردبیل از اجباری شدن آزمایش موادمخدر پیش از ازدواج و استخدام در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حکمت شامگاه شنبه در کارگروه تضمین کیفیت در آزمایشگاههای موادمخدر استان اظهار داشت: آزمایش اعتیاد به مواد مخدرهای صنعتی و روانگردان در آزمایشهای قبل از ازدواج و استخدام تا پایان امسال در استان اجباری می شود.

وی اضافه کرد: براساس این طرح علاوه بر انجام آزمایشهای تریاک و ترکیبات آن که پیش از این هم انجام می شد در آزمایشهای عدم اعتیاد ازدواج و استخدام، آزمایشهای شیشه و کریستال را نیز اجباری شده است.

به گفته رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت استان ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت بهداشت برای کنترل و پیشگیری از مصرف موادمخدر به ویژه موادمخدر صنعتی و روانگردان جدید این طرح را مصوب کرده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری این کارگروه، هدف از آن را آموزش علمی و عملی کارکنان آزمایشگاه های بهداشتی عنوان کرد.

حکمت با اشاره به ارائه گواهی عدم اعتیاد توسط آزمایشگاه های مراکز بهداشت از آمادگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به منظور تجهیز آزمایشگاه های استان به دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز برای این نوع آزمایشها خبر داد.

کد مطلب 1476175

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