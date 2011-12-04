حجتالاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شعرهای آئینی و عاشورایی باید دارای محتوا و جنبه تربیتی باشد.
وی ابراز داشت: شعر یک هنر است و تاثیرات خاص خود را دارد و با فرهنگ و مکتبی همچون عاشورا فوق العاده میتواند هنرنمایی کند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم ادامه داد: شعرای آئینی چنین تاثیرات را در طول تاریخ درباره واقعه عاشورا به نمایش گذاشتند و این تاثیرات به گونهای بوده که در خیلی از مواقع یک بیت از شعر آئینی پیکره ظالمان و مستکبران را لرزانده است.
حجتالاسلام اسکندری گفت: شعر آئینی میتواند تاثیرات معرفتی بر روی عاشقان مکتب اباعبدالله الحسین(ع) داشته باشد و همچنین میتواند در مقابل ظالمان و ستمگران کوبنده باشد از این رو برای شعرهای آئینی یک اهمیت ویژهای قائل هستیم، به همین دلیل است که هر سال مراسم شب شعر عاشورایی در استان برگزار میشود.
وی افزود: باید مراقب باشیم حرفهایی که هیچ سازگاری با آرمانهای حسین ابن علی(ع) ندارد وارد اشعار و مداحیها نشود، به دلیل اینکه به همان اندازه که شعر میتواند جنبه سازندگی داشته باشد میتواند جنبه تخریبی داشته باشد، بنابراین باید مراقب بود که خدایی ناکرده در نوحهها و اشعار حرفهایی که جنبه شرکآلود دارد زده نشود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اظهار داشت: باید مراقب باشیم که توحید و یکتاپرستی حفظ شود و اگر میخواهیم شعر بسرائیم در حدی بسرائیم که جایگاه ائمه اطهار(ع) و اباعبدالله الحسین(ع) پایینتر از حد ربوبیت باشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید اشعار ذلت بار در نوحهها وجود داشته باشد، اضافه کرد: ائمه اطهار و اباعبدالله الحسین(ع) چهرههای برگزیده خداوند هستند و رشادت، شهادت و ایمان آنها در حدی بود که هیچ گاه تن به ذلت ندادند و نخواهند داد و ما نیز بر همان اساس تربیت شدیم و انقلاب اسلامی یک شعاع کوچکی از واقعه عاشورا است.
حجتالاسلام اسکندری تاکید کرد:
لزوم پرهیز از بیان نوحهها و اشعار شرکآلود در عزاداریها
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بیان نوحهها و اشعار شرکآلود را از آسیبهای عزاداری دانست و بر لزوم پرهیز از هر گونه افراط و تفریط در عزاداریها تاکید کرد.
حجتالاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شعرهای آئینی و عاشورایی باید دارای محتوا و جنبه تربیتی باشد.
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