هشدار وزارت بهداشت: نمک تصفیه نشده نخورید

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی با بیان اینکه نمک، جزء جدایی ناپذیر سفره ایرانی و یکی از اجزای کوچک اما مهم در آشپزی است و مقدار مجاز آن نقش حیاتی در بدن انسان دارد گفت: نمک خوراکی باید از نوع یددار تصفیه شده باشد. این نوع نمک حاوی ید به میزان کافی است و ناخالصی های آن طی فرآیند تصفیه، حذف شده و کاملاً بهداشتی است.

وی تصریح کرد: وجود این ناخالصی ها در نمک می‌تواند منجر به بروز عوارض نامطلوب در اندام های گوارشی، کلیوی،‌کبدی و ریوی شده و در مواردی ایجاد مسمومیت کرده و حتی باعث ممانعت در جذب آهن بدن و بروز کم خونی ناشی از کمبود آهن شود.

این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: افراد هیچ گاه از نمک های غیر یددار و تصفیه نشده برای مصارف خوراکی، طبخ غذا و حتی خیساندن برنج استفاده نکنند و در هنگام خرید نمک به تاریخ تولید و انقضای نمک، پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر روی بسته بندی نمک دقت کنند.

عبداللهی ادامه داد: نگهداری و ذخیره کردن نمک یددار به مدت طولانی و بیشتر از یک سال موجب از دست رفتن بخشی از ید آن می‌شود بنابراین ضرورت دارد از نگهداری طولانی مدت نمک خودداری کنند.

به گفته وی، برای حفظ ید در نمک باید نمک را دور از نور و رطوبت و در ظروف دربسته پلاستیکی، چوبی، سفالی یا شیشه ای رنگی نگهداری کرد.