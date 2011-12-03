تیم بانوان اردبیل در لیگ باشگاههای کشور شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صباغی شامگاه شنبه در نشست روسای هیئتهای شمشیربازی سراسر استان اظهار داشت: با موافقت کمیته فنی تیم بانوان "کانون شمشیربازی اردبیل" برای اولین بار در لیگ بانوان باشگاههای کشور شرکت می کند.

وی با بیان اینکه دور رفت این مسابقات روز جمعه 18 آذرماه در سالن شهید کلاهدوز فدراسیون شمشیربازی برگزار خواهد شد، افزود: تیم شمشیربازی استان هم اکنون در لیگ برتر شمشیربازی باشگاههای کشور در قسمت آقایان هم در حال رقابت است.

رئیس هیئت شمشیربازی استان از برگزاری مسابقات شمشیربازی نونهالان دختر رده سنی زیر 14 سالان با حضور 12 نونهال فلوریست اردبیلی خبر داد و اضافه کرد: این مسابقات نیز برای اولین بار برگزار شد و در پایان شیوا سلطانی، زهرا بختیاری و زینب شاهنده به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کلی شمشیربازی استان کسب رتبه چهارم کشوری شمشیربازی اردبیل را موفقیت قبال توجه در تاریخ این رشته در اردبیل برشمرد و یادآور شد: جایگاه شمشیربازی استان طی سه سال از رده 21 به رده چهارم ارتقا پیدا کرده که درخور توجه و تحسین است.

صباغی با تاکید بر اینکه باید در سال جاری 80 درصد برنامه و تقویم اجرایی این هیئت محقق شود، تصریح کرد: استعدادیابی، حضور منظم در مسابقات کشوری و تجهیز و تقویت هیئتهای شهرستانها از اولویت اصلی هیئت استان است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن این اولویتها، هر سال شاهد توسعه و تثبیت جایگاه شمشیربازی استان در سطح کشور باشیم.

در این جلسه دبیر هیئت شمشیربازی استان اردبیل نیز طی سخنانی با اشاره به ضرورت تداوم حضور مداوم در مسابقات کشوری، از هیئتهای شهرستانها خواست در مسابقات استانی شرکت کرده تا ضمن ایجاد انگیزه، زمینه کسب تجربه و استعدادیابی را مهیا کنند.



حافظعلی آقاجانی متذکر شد: هیئت استان امسال علیرغم تنگناهای مالی تمام تلاش خود را برای حضور منظم در مسابقات فدراسیون انجام داده و همین امر باعث صعود چشمگیر شمشیربازان استان در رنکینگ فدراسیون شده است.



وی برگزاری مسابقات استانی در رده های سنی مختلف، برگزاری منظم لیگ باشگاههای استان، برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزشی، تجهیز هیئتهای شهرستانها، راه اندازی هیئتهای شهرستانهای پارس آباد و کوثر و تقویت بخش استعدادیابی هیئت استان را از عمده فعالیتهای این هیئت در سال جاری برشمرد.



وی برگزاری دور برگشت لیگ استان، حضور در دور برگشت لیگ کشور، حضور در لیگ باشگاههای شمشیربازی بانوان کشور برای اولین بار، اعزام 5 بازیکن به مسابقات جهانی کلاس A تهران و ... را از عمده برنامه های هیئت تا پایان سال عنوان کرد.