کار فرهنگی در جامعه موجب افزاش بصیرت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی شامگاه شنبه در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی، توجه به شورای فرهنگ عمومی را مهم عنوان کرد و افزود: کار کارشناسی و وقت برای مسائل فرهنگی توسط دستگاههای فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.

وی اطلاع رسانی برنامه های ماه محرم در سالهای گذشته را توسط رسانه ها و صدا و سیما بسیار خوب اعلام کرد و ادامه داد: در راستای برگزاری بهتر برنامه ها و مراسم این ماه باید هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم در دستور کار قرار گیرد و مراسم با کیفیت بسیار بالایی منعکس شود.

معاون سیاسی - امنیتی استانداری زنجان عظمت روز 9 دی ماه را بسیار بالا دانست و گفت: این روز یک حادثه بسیار مهم در تاریخ کشور است که در این راستا باید محتواسازی و تحلیل و برنامه انجام گیرد و فتنه سال گذشته تحلیل شود.

احمدی افزود: اعتبار برای انجام کارهای فرهنگی به دستگاههای فرهنگی ذیربط داده می شود و مدیران دستگاهی فرهنگی باید مشکلات را بگویند تا نقاط ضعف و قوت شناسایی شود.

وی انجام کارهای فرهنگی را در مدارس و دانشگاهها بسیار موثر دانست و گفت: دشمن جوانان را هدف فتنه خود قرار داده است که در طول 32 سال گذشته با انواع توطئه ها درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

معاون سیاسی - امنیتی استانداری زنجان گفت: استکبار در زمان خاتمی و هاشمی رفسنجانی درصدد بود از درون فرهنگ ایرانی و اسلامی را خنثی کند که شکست خورد ولی تنها دولتی که توانست دست دشمن و فتنه دشمن را خنثی و نا امید کند دولت بود.

احمدی در ادامه افزود: کارها و برنامه های فرهنگی در دانشگاهها مدیریت شود و طرح های کاربردی لحاظ شود و هر کس در هر حوزه ای که کار می کند باید مدیریت لازم را دستور کار خود قرار دهد.

وی یادآور شد: لازم است کرسی های آزاد اندیشی را ایجاد کنیم اما تاکنون این امر محقق نشده و کرسی آزاداندیشی تولید علم و نظر جدید است و این کرسی در دانشگاهها در راستای بصیرت دانشجویان در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی - امنیتی استانداری زنجان با اشاره به 16 آذر روز دانشجو گفت: این روز حساس ترین روز است که دانشجویان با فداکاری و با مظلومیت به شهادت رسیدند و باید برای این روز برنامه های ویژه در نظر گرفته شود و با کارگردانی دانشجویان برنامه ها انجام شود.