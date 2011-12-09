"پرسشهای بزرگ" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر به بررسی بیست پرسش اساسی و مطرح در علوم و فلسفه پرداخته شده است، این پرسشها، مشتمل بر پرسشهایی هستند که ذهن بشر را مشغول خود ساخته‌اند. متفکران برجسته تاریخ به این پرسشها در طول تاریخ اندیشه پاسخ داده‌اند که در این اثر منعکس شده اند.

در واقع می‌توان این کتاب را عصاره فکر بشر در طول تاریخ دانست و مسائل و پرسشهایی که بشر با آن مواجه بوده است.

پرسشهایی از کیهان و کیهان شناختی و سؤالاتی از ستاره شناسی و نجوم از جمله پرسشهایی هستند که ذهن بشر را همواره معطوف خود کرده‌اند که در این اثر پاسخهایی به آنها داده شده است.

اینکه جهان چیست و ماهیت آن چیست، گستره جهان به چه میزان است، عمر جهان چقدر است، ستارگان از چه چیزی درست شده‌اند، جهان از چه به وجود آمده است و منشأ آن چیست و چرا ستاره‌ها در مدارهایشان می‌چرخند از جمله پرسشهایی هستند که در این اثر بدانها پاسخ داده شده است.

آیا حیات در سیاره مشتری وجود دارد، آیا قوانین فیزیکی قابل تغییر هستند، آیا موجودات هوشمند دیگر نیز وجود دارند، سیاه چاله ها چیستند و آیا سفر در زمان و مکان ممکن است سایر پرسشهایی هستند که در این اثر مورد توجه قرار گرفته‌اند.