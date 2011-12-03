16 میلیارد ریال به حوادث غیرمترقبه تاکستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان عصر شنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه این شهرستان که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهارداشت: اعتبارات اختصاص یافته به حوادث غیر مترقبه در بخش های ضروری هزینه خواهد شد.

وی گفت: اعتبار اختصاص یافته به این شهرستان 16 میلیارد و 112 میلیون ریال است که این اعتبار در قالب 31 پروژه در بخشهای مختلف هزینه خواهد شد.

فرماندار تاکستان تصریح کرد: اعتبار تعیین شده به منظور پیشگیری، آمادگی و بازسازی به دستگاههای خدمات رسان شهرستان تاکستان اختصاص یافته است.

اکبریان با اشاره به این که کشور ایران روی گسل زلزله قرار دارد بیان کرد: ضرورت اجرای آموزش های تئوری و مانورهای عملیاتی برای مقابله با زلزله احتمالی در بین مدیران ادارات و نهادها ضروری است.

در این جلسه در خصوص نحوه علمی کاهش آسیبهای ناشی از حوادث غیر مترقبه تبادل نظر شد.